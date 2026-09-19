‘코리안 더비’ 김민재·정우영 15분간 맞대결…바이에른 뮌헨은 ‘최소 경기 100골 달성’ 케인 활약 앞세워 7대 0 대승

독일 분데스리가에서 활약하는 ‘코리안 리거’ 김민재(29·바이에른 뮌헨)와 정우영(26·우니온 베를린)의 맞대결이 15분여간 성사된 가운데, 김민재가 팀의 대승과 함께 웃었다.

바이에른 뮌헨은 19일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 우니온 베를린과 2026~2027시즌 분데스리가 4라운드 홈경기에서 7대 0 대승을 거뒀다. 승점 10(3승1무)을 쌓은 바이에른 뮌헨은 선두로 올라섰다. 승점 1(1무3패)로 제자리 걸음을 한 우니온 베를린은 16위에 머물렀다.

기대했던 ‘코리안 더비’는 후반 시작과 함께 성사됐다. 정우영은 선발로 나섰지만, 김민재가 벤치에서 출발해 하프타임 때 교체로 투입됐기 때문이다. 그러나 정우영이 후반 15분 교체로 물러나면서 ‘코리안 더비’는 15분 만에 끝이 났다.

축구 통계 전문 매체 풋몹에 따르면 김민재는 45분간 롱패스 성공 1회, 드리블 돌파 성공 1회, 인터셉트 1회, 볼 리커버리 3회, 지상볼 경합 승리 1회, 공중볼 경합 승리 1회 등을 기록했다. 반면 정우영은 60분 동안 크로스 성공 1회, 태클 1회, 클리어링 1회, 볼 리커버리 4회, 지상볼 경합 승리 2회, 피파울 1회 등을 기록했다. 각각 평점 6.8점과 6.2점을 받았다.

바이에른 뮌헨은 화력쇼를 앞세워 7골 차 완승을 거뒀다. 전반 18분 자말 무시알라의 선제골로 리드를 잡은 후 전반 39분과 43분 각각 해리 케인과 마이클 올리세가 연속골을 뽑아내면서 순식간에 격차를 더 벌렸다.

흐름을 탄 바이에른 뮌헨은 후반 9분 케인이 멀티골을 기록하고, 후반 25분 이스마엘 사이바리가 팀의 다섯 번째 골을 터뜨렸다. 이어 후반 28분과 31분 올리세가 잇달아 골망을 흔들어 해트트릭을 완성하며 승부에 쐐기를 박았다.

한편, 이날 분데스리가 통산 100·101호골을 달성한 케인은 새 역사를 썼다. 98경기 만에 분데스리가 100호골을 기록한 그는 디터 뮐러(129경기)를 제치고 분데스리가 역대 최소 경기 100호골을 달성한 선수로 기록됐다.