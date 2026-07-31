코리아컵 승리로 분위기 바꾼 충남아산, ‘해결사’ 은고이 앞세워 리그서 승점 사냥 나선다!

프로축구 충남아산FC가 ‘해결사’ 은고이를 앞세워 공식전 2연승에 도전한다.

충남아산은 지난 29일 이순신종합운동장에서 열린 시흥시민축구단과 코리아컵 3라운드에서 승리하며 분위기 반전에 성공했다. 기세를 이어가 내달 1일 이순신종합운동장에서 성남FC와 K리그2 20라운드에서 설욕과 함께 승리를 노린다.

성남은 이번 시즌 최소 실점 2위에 오르며 안정적인 수비력을 보여주고 있다. 쉽게 실점을 허용하지 않는 만큼 경기 초반부터 적극적으로 골문을 공략해 경기 주도권을 가져오는 것이 중요하다. 이런 성남의 수비벽을 공략할 키플레이어는 ‘괴물 스트라이커’ 은고이다.

은고이는 시흥시민축구단전에서 동점골과 역전골을 연이어 터뜨리며 승리를 견인했다. 특히 제공권을 살린 헤더골을 만들어내며 자신의 강점을 확실하게 보여줬다. 은고이가 성남을 상대로 다시 한번 해결사 역할을 해낼 수 있을지 주목된다.

충남아산은 사흘 만에 경기에 나서는 터라 체력 관리와 선수단 운영이 변수로 작용할 전망이다. 선발 선수들의 회복 상태와 경기 후반에 교체 자원을 어떻게 활용하느냐가 승부를 좌우할 수 있다. 분위기가 좋은 가운데 홈팬들의 응원을 등에 업고 상승세를 이어가겠다는 각오다.

경기 시작에 앞서 충남아산과 대한적십자사 충남지사의 업무협약식이 진행된다. 양 기관은 이번 협약으로 지역사회를 위한 새로운 동행을 시작할 예정이다. 더불어 박세직의 홍보대사 위촉식도 함께 진행된다. 박세직은 홍보대사로서 지역사회에 나눔의 가치를 전하고 선한 영향력을 전파하는 데 앞장설 예정이다.

또 경기장을 찾는 팬들을 위한 특별한 경품 이벤트도 마련됐다. 내달 15일 개최되는 도고뮤직포레스티벌과 함께 득점 수 맞히기 이벤트를 진행한다. 경기 당일 종합 안내소를 방문해 최종 득점 수를 맞힌 팬 가운데 추첨을 통해 총 50명에게 ‘도고뮤직포레스티벌’ 입장권을 증정한다.