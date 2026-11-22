[골닷컴] 배웅기 기자 = 주제 무리뉴(63) 레알 마드리드 감독이 A매치 기간 직후 발생하고 있는 축구계 '줄부상'에 깊은 우려를 표했다.

무리뉴는 22일(이하 한국시간) 스페인 마드리드의 베르나베우에서 열린 RC 셀타 데 비고와 2026/27 라리가 13라운드 홈 경기(2-1 승리) 후 기자회견을 통해 "국가대표팀에 차출된 선수들이 화요일, 수요일, 목요일에 걸쳐 차례로 복귀했다. 일부 선수는 목요일에 잠도 자지 못했고, 열두 시간 동안 비행기를 타고 금요일 훈련을 소화했다"고 밝혔다.

이어 "오늘 경기를 치른 아스널, 맨체스터 시티, 첼시, 바이에른 뮌헨 등 대부분 빅클럽이 승리하지 못했다. 그만큼 힘든 일정"이라며 "해리 케인(33·뮌헨)과 데지레 두에(21·파리 생제르맹)의 심각한 부상 소식도 전해 들었다. 대표팀 일정을 소화하고 돌아와 피로가 누적된 결과다. 통제할 수 없는 상태로 대표팀에 다녀오는 것보다 지금처럼 (클럽 팀에서) 빡빡하게 경기를 소화하는 편이 낫다"고 목소리를 높였다.

앞서 케인은 지난 21일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 펼쳐진 1. FC 쾰른과 2026/27 분데스리가 10라운드 홈 경기(1-1 무승부)에 선발 출전했다가 전반 15분 조엘 슈미트의 태클에 왼쪽 발목 인대가 파열되는 부상을 입었고, 이로 인해 수술대에 올랐다. 복수의 현지 매체에 따르면 약 3개월 뒤 복귀가 점쳐지는 상황이다.

두에는 하루 뒤인 22일 프랑스 니스의 알리안츠 리비에라에서 열린 OGC 니스와 2026/27 리그 1 11라운드 원정 경기(1-3 패)에서 오른쪽 무릎이 꺾이는 부상을 당했고, 1차 검사 결과 전방십자인대 손상이 확인됐다. 선수 부상 소식에 정통한 영국 매체 '피지오 스카우트'는 같은 날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "두에의 회복까지는 9~12개월이 소요될 전망"이라고 전했다.

레알 역시 0-1로 끌려가던 상황에서 후반 21분과 40분 각각 주드 벨링엄과 카를로스 에스피의 득점이 터지며 간신히 승점 3을 챙겼다. 무리뉴는 "이번 경기에서 따낸 승점은 마치 금 같다"며 안도의 한숨을 내쉬었다. 레알은 불과 사흘 뒤인 25일 베르나베우에서 PSV 에인트호번과 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 홈 경기를 치른다.