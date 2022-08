케난 일디즈 : 바르셀로나와 바이에른 뮌헨의 러브콜을 뿌리친 유벤투스의 새로운 유망주

[골닷컴] 강동훈 기자 = 독일 레겐스부르크와 헤르초게나우라흐는 약 100km 떨어져 있음에도 공통점이 거의 없다. 레겐스부르크는 약 200,000명의 사람들이 살고 있는 스포츠 역사가 거의 없는 곳이다. 반면 헤르초게나우라흐는 세계에서 가장 큰 스포츠웨어 브랜드 중 하나인 아디다스의 본거지다.

그러나 2015년 아디다스의 에이전트는 헤르초게나우라흐가 아닌 레겐스부르크로 여행을 떠났고, 그곳에서 가장 재능 있는 선수 중 한 명과 계약했다. 바로 당시 10살의 나이에 두각을 나타낸 케난 일디즈다. 그는 아디다스와 계약을 맺은 가장 어린 축구 선수 중 한 명이 되었다.

7년이 지난 지금, 왜 아디다스는 일디즈를 붙잡기 위해 총력을 다했는지 분명해지고 있다.

일디즈는 아디다스와 계약을 체결하기 전 3년 동안 바이에른 뮌헨 유소년팀에서 활약했다. 그는 선수들을 조율할 수 있는 능력에 더해 빼어난 드리블 능력으로 스카우트의 관심을 끌었다. 특히 전형적인 NO.10 플레이메이킹 역할을 맡으면서 메수트 외질과 비교되기도 했다.

At Bayern, Yildiz formed one third of a trio of 2005-born talents behind the forward line that left other top European clubs green with envy, with Paul Wanner having already forced his way into the first-team picture, and Arijon Ibrahimovic expected to join him there soon.

Yildiz, though, has chosen to take another path, and when it became clear in early 2022 that he would not be signing a professional contract at Bayern, the continent's biggest clubs began to swarm.

하지만 일디즈는 다른 길을 택했다. 올해 초 바이에른 뮌헨과 프로 계약을 맺지 않기로 결정한 그는 수많은 러브콜을 받았다. 특히 바르셀로나가 영입 선두 주자로 나서면서 스페인행이 유력한 듯했다. 그러나 유벤투스가 7월 초에 하이재킹에 성공하면서 특급 재능을 품었다.

바이에른 뮌헨의 유소년팀 감독 요헨 사이에는 일디즈가 떠난 것에 대해 "10년 동안 함께 했다. 다만 재정적 요인 때문에 아쉽게 헤어지게 됐다"면서 "일디즈는 나중에 1부 리그나 챔피언스리그에서 뛴다면 우리는 그를 자랑스러워할 것이다. 우리가 키워낸 선수인 것을 인정받을 수 있기 때문이다"고 말했다.

하지만 사이에 감독이 애써 아쉬움을 감추려고 해봐도, 바이에른 뮌헨이 유럽 라이벌 구단에 최고의 젊은 재능, 유망주인 일디즈를 빼앗긴 건 의심의 여지가 없이 안타까운 일이다.

일디즈는 바이에른 뮌헨 유소년팀의 핵심이었다. 그는 17세 이하 유소년팀에서 시즌을 시작했지만, 개막 8경기에서 4골 5도움을 기록한 후 19세 이하 유소년팀으로 빠르게 승격됐다. 그의 나이 16살 때 일이다.

이후 그는 바이에른 뮌헨을 떠났고, 유벤투스에서 완벽하게 새로운 출발을 했다. 스위스에서 열린 FC Aesch 토너먼트 결승전에서 발렌시아를 상대로 놀라운 해트트릭을 기록하는 등 4골을 득점하면서 대회 최우수 선수로 선정됐다.

일디즈의 목표는 이제 유벤투스 1군으로 콜업되는 것이다. 하지만 구단 내 유소년팀에 다른 재능 있는 선수들이 얼마나 오래 기다려야 했는지를 감안할 때 이번 시즌에는 프로 데뷔를 하지 못할 수 있다는 전망이 있다.

그러나 유벤투스가 일디즈를 데려오기 위해 쏟은 노력과 정성, 그리고 치열한 영입 경쟁을 고려할 때 머지않아 프로 데뷔를 시킬 것으로 보인다. 그리고 그가 미래에 최고의 선수가 되어 팀을 바꿀 수 있는 선수가 될 것으로 믿고 있다. 아디다스가 처음 일디즈와 계약했을 때처럼. 이제 곧 일디즈의 진가를 알게 될 것이다.

