‘캡슐 뽑기 이벤트·팬 사인회·토크쇼 진행’ 프로축구 화성, 동탄 스타필드마켓서 행사 성료

프로축구 K리그2 화성FC가 지난 주말 동탄을 뜨겁게 달궜다.

화성은 지난 21일 주말 동탄 스타필드마켓에서 행사를 개최했다. 약 400여명의 팬들과 함께 호흡하며 행사를 성황리에 마무리했다. 이번 행사는 화성을 향해 아낌없는 성원을 보내주는 팬들에게 감사의 마음을 전하는 동시에 지역 사회와 접점을 넓히기 위해 기획했다.

특히 팬 사인회에 앞서 진행된 사전 이벤트는 MZ세대 사이에서 인기를 끌고 있는 캡슐 뽑기로 구단 유니폼부터 사인볼, 마스코트 부채 등 풍성한 굿즈를 증정하면서 대기하는 팬들에게 지루할 틈 없는 재미를 선사했다. 또 구단 공식 마스코트인 마스도 특유의 친근함으로 현장 분위기를 리드하며 가족 단위 팬들의 발길까지 사로잡았다.

이날 행사에는 주장 이종성을 비롯해 부주장 김승건, 김정민, 전성진 등 주장단 4인이 참석해 자리를 빛냈다. 팬 사인회 직전 마련된 토크쇼에서 선수들은 팬들과 질의응답 시간을 가졌다. 팬들은 평소 선수들에게 궁금해했던 질문을 했고, 선수들은 재치 있고 진솔한 답변으로 팬들의 궁금증을 해소시켜 분위기를 끌어올렸다.

이어진 팬 사인회에서도 선수들은 팬 한 명 한 명과 다정하게 눈을 맞추고 소통하는 등 특급 팬서비스를 선보였다. 일찍부터 대기 줄을 형성한 팬들 역시 선수들을 향해 뜨거운 응원을 보내며 화성만의 끈끈한 팬덤 문화를 보여줬다.

송종국 화성 대표이사는 “주말 아침부터 동탄 스타필드마켓을 가득 채워주신 팬분들의 열정에 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 다채롭고 감각적인 오프라인 이벤트를 통해 지역 사회와 상생하는 스포츠 문화를 선도해 나가겠다”고 소감을 전했다.