[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 올 시즌 마지막 홈 경기에서 유종의 미를 노린다.

충남아산은 오는 29일 오후 2시 이순신종합운동장에서 부산아이파크와 하나은행 K리그2 2026 34라운드 홈 경기를 치른다. 충남아산은 직전 서울 이랜드 FC전에서 1-1 무승부를 기록하며 아쉽게 준플레이오프(PO) 진출이 불발됐다.

이번 경기에서 충남아산은 한 시즌 동안 응원을 보내 준 팬들을 위해 머플러 증정부터 팬 시상식, 특별 공연, 경품 추첨까지 다양한 행사를 마련했다. 먼저 아르마다존과 WaVe존 입장객 1,000명에게 '2026시즌 감사 머플러'를 증정한다. 머플러에는 이번 시즌 구단 캐치프레이즈를 새겨 소장 가치를 더했다.

장외에서는 '블루포우 동물복지 나눔 캠페인' 기부 부스를 운영한다. 겨울철 동물 보호 시설에 필요한 방한용품과 동물 용품을 기부받으며 참여자에게는 '블루포우 핫팩 파우치'를 증정한다. 대한적십자사 충남지사와 함께하는 '사랑의 나눔 모금 활동' 부스에서는 따뜻한 나눔에 동참할 수 있다.

경기 전에는 손준호의 K리그 통산 '30(골)-30(도움)' 달성 기념식이 진행된다. 손준호는 지난달 31일 김포FC전(5-1 승리)에서 페널티킥을 성공시키며 30-30을 달성했다. 이날 기념식에서는 당시 경기 기록지와 사진이 담긴 액자를 전달할 예정이다.

하프 타임에는 올 시즌 홈 경기를 함께 만들어 온 팬이 주인공이 된다. 팬 시상식 '2026 아울 어워즈'를 개최하고 출석왕, 베스트드레서, 참여왕, 응원왕 등 4개 부문에서 수상자를 발표한다. 수상자에게는 이번 시즌 선수단 사인 유니폼을 증정한다.

경기 후에는 올 시즌을 돌아보는 폐막 영상이 상영되고, 선수단 감사 인사가 진행된다. 또한 일레븐, 윤희, 무지개 상사의 특별 공연과 경품 추첨이 이어진다. 경품은 캐스퍼, 세탁기, TV 등 세 가지다. 캐스퍼는 이번 시즌 전체 홈 경기 티켓을 대상으로, 세탁기와 TV는 부산전 티켓을 대상으로 추첨해 당첨자를 선정한다.