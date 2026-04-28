‘카타르 월드컵 때 손흥민처럼’ 광대뼈 골절로 수술받은 ‘40세 MF’ 모드리치, 안면보호 마스크 착용하고 ‘라스트 댄스’

[골닷컴] 강동훈 기자 = 크로아티아를 대표하는 레전드이자 주장 루카 모드리치(40·AC밀란)가 최근 왼쪽 광대뼈 골절상을 당하면서 수술을 받은 가운데, 안면보호 마스크를 착용하고 2026 북중미 월드컵에서 ‘라스트 댄스’를 펼칠 전망이다.

크로아티아축구협회(HNS)는 28일(한국시간) 공식 채널을 통해 “왼쪽 광대뼈 골절상을 당한 모드리치가 성공적인 수술을 받았다”면서 “크로아티아 의료 스태프는 AC밀란과 모드리치와 지속적으로 연락을 취하고 있고, 또 즐라트코 달리치 감독과도 계속해서 연락을 유지하고 있다”고 발표했다.

달리치 감독은 “모드리치와 대화를 나눴고, 성공적인 수술과 빠른 회복을 기원했다”면서 “그는 월드컵 출전을 위해 모든 노력을 다할 것이라고 확신하며, 우리는 전폭적인 지원을 제공할 것이다. 회복은 계획대로 진행될 것이며 모드리치가 주장으로서 북중미 월드컵에서 선수단을 이끌 것”이라고 힘주어 말했다.

앞서 모드리치는 지난 27일 이탈리아 밀라노의 산 시로에서 펼쳐진 유벤투스와 2025~2026시즌 이탈리아 세리에A 34라운드 홈경기에서 마누엘 로카텔리와 공중볼 경합 도중 왼쪽 광대뼈 부위를 강하게 부딪쳤고 곧바로 교체됐다. 이후 그는 정밀 검사 결과 왼쪽 광대뼈 골절상 진단을 받아 수술대에 올랐다.

통상적으로 광대뼈 골절은 뼈가 붙는 데 약 4~6주 정도 소요되며, 뼈가 완전히 안정화되고 주변 조직이 회복되는 데는 3~6개월 이상 걸린다. 이에 모드리치는 사실상 ‘시즌 아웃’이 확정됐다. 이런 그는 오는 6월 개막하는 북중미 월드컵 출전에 대한 의지가 강해 남은 기간 회복에 전념할 계획이다.

다만 현실적으로 아무리 빠르게 회복하더라도 부상 부위 등 여러 요소를 고려할 때 축구와 같이 과격한 스포츠를 하기엔 무리가 따른다. 이에 현지에선 모드리치가 개인의 5번째 월드컵이자 사실상 마지막 월드컵인 만큼 안면보호 마스크를 착용하고 나설 거로 일제히 전망하고 있다.

본 매체(골닷컴) 글로벌 에디션은 “모드리치가 북중미 월드컵 개막을 불과 몇 주 앞두고 왼쪽 광대뼈 골절상을 당해 수술을 받았다”면서 “다행히 수술이 성공적으로 끝난 그는 북중미 월드컵 출전이 목표인 만큼, 추가적인 문제를 방지하기 위해 안면보호 마스크를 착용할 것으로 예상된다. 이는 안면 골절에서 복귀하는 선수들에게서 흔히 볼 수 있는 모습”이라고 보도했다.