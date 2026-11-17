[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(로스앤젤레스 FC)의 나이는 어느덧 34세다. 선수로서 1년, 1년이 미치는 영향이 큰 시기다.

손흥민은 17일 오후 11시(이하 한국시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열리는 카타르와 친선 경기에 최전방 공격수로 선발 출전한다. 손흥민은 오세훈(시미즈 S펄스)과 투톱을 이뤄 카타르 골문을 겨냥한다.

로베르트 모레노호는 직전 사우디아라비아전에서 2-3으로 패하며 체면을 구겼다. 한국이 사우디에 무릎을 꿇은 것은 2005년 이후 무려 21년 만이었고, 이날 패배로 역대 전적에서도 20경기 5승 9무 6패로 열세에 놓였다.

특히 손흥민의 부진한 경기력이 도마에 올랐다. 손흥민은 사우디전 당시 풀타임을 소화하며 분전했지만 다소 아쉬운 판단력으로 탄식을 자아냈다. 무엇보다 후반 21분 모하메드 알오와이스(알힐랄)의 패스를 가로챈 뒤 맞은 결정적인 기회에서 오른발 슈팅이 골문 위로 높이 뜬 장면이 뼈아팠다.

모레노 임시 감독은 경기 후 인터뷰를 통해 "손흥민은 주장이고 중요한 역할을 맡고 있는 선수"라며 "중요한 득점 기회를 만들어 내기도 한 만큼 그가 (그라운드에) 있어야 한다고 판단했다"고 손흥민의 풀타임 기용 배경을 설명했지만, 대중의 공감을 얻지는 못했다.

최근 로스앤젤레스(LA) FC에서도 이렇다 할 모습을 보이지 못하는 실정이다. 지난달 18일 뉴욕 시티전(1-1 무승부) 이후 4경기 연속 공격 포인트가 없다. 샤비 타마리트 임시 감독 체제에서 드니 부앙가의 뒤를 받치는 공격형 미드필더를 주로 소화하고 있지만, 지금까지는 최적의 활용법으로 보이지 않는다.

모레노 감독이 손흥민을 선발 명단에서 과감히 제외하지 못하는 이유 역시 이해할 수 있다. 모레노 감독은 6경기로 운명이 결정되는 임시 사령탑이다. 여전히 '한방'이 있는 손흥민을 벤치에 앉히는 것은 모레노 감독에게 일종의 도박인 셈이다.

손흥민 개인에게도 카타르전은 마지막 시험대가 될 수 있다. 2027 아시아축구연맹(AFC) 사우디 아시안컵이 1년 가까이 연기되면서 대회가 열리는 시점에 손흥민은 35세가 된다. 어쩌면 자연스러운 수순이지만, 지금처럼 하향 곡선을 그린다면 2030 국제축구연맹(FIFA) 월드컵을 대비한 대표팀의 세대교체 흐름과 맞물려 대회 출전이 불발될 가능성 역시 배제할 수 없다는 관측이다.