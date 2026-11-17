[골닷컴] 배웅기 기자 = 오세훈(27·시미즈 S펄스)이 결승골을 터뜨리고도 고개를 숙였다.

대한민국 국가대표팀은 17일 오후 11시(한국시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 친선 경기에서 오세훈의 결승골에 힘입어 1-0으로 이겼다. 이로써 로베르트 모레노호는 올해 마지막 A매치를 승리로 장식하며 유종의 미를 거뒀고, 이번 A매치 2연전(사우디아라비아·카타르)을 1승 1패로 마무리했다.

이날 최전방에서 손흥민(로스앤젤레스 FC)과 호흡을 맞춘 오세훈은 문전에서 여러 차례 위협적인 장면을 연출하며 카타르의 간담을 서늘하게 했다. 전반 35분 이명재(대전하나시티즌)의 크로스에 이은 헤더는 살라 자카리아(알두하일 SC)의 몸을 던진 선방에 막혔지만, 전반 43분에는 송민규(CD 나시오날)의 박스 안 크로스를 헤더로 꽂아 넣으며 선제골이자 결승골을 터뜨렸다.

특히 오현규(베식타시 JK)와 손흥민 모두 뒷공간 침투에 능해 플레이 스타일이 다소 겹치는 반면, 오세훈은 헤더와 연계에서 한층 강점을 드러내며 대표팀에 새로운 공격 옵션의 탄생을 알렸다. 또한 모레노 임시 감독 체제에서 첫 득점을 신고한 지난달 우즈베키스탄전(2-0 승리)에 이어 다시 한번 송민규와 좋은 콤비 플레이를 선보였다.

오세훈은 경기 후 방송사 인터뷰를 통해 "민규가 좋은 크로스를 올려 줄 것으로 절대적으로 믿고 있었다"며 득점 장면을 돌아본 뒤 "다만 마무리하지 못한 장면 역시 많았다. 제가 몇 골을 더 넣었다면 수월하게 플레이할 수 있었을 텐데, 그러지 못해 팀에 너무 미안하다. 득점은 동료들 덕분으로 생각한다. 감사하다"고 밝혔다.

공격진과 사전에 약속한 움직임이 있었느냐는 질문에는 "간격과 소통을 신경 썼고, 좋은 움직임을 통해 좋은 장면이 나왔다. 아쉬웠던 점은 더 다듬을 수 있도록 하겠다"고 답했다.

마지막으로 오세훈은 "팬 여러분과 승리를 함께할 수 있어 정말 기쁘다. 다음에는 이번 경기보다 더 좋은 경기, 더 쉬운 경기, 더 재미있는 경기를 할 수 있도록 준비하겠다"고 힘주어 말했다.