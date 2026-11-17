[골닷컴] 배웅기 기자 = 두드린 끝에 결실을 맺었다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 17일 오후 11시(한국시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 친선 경기에서 1-0으로 앞선 채 전반을 마쳤다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 송범근이 골문을 지켰고, 이명재-김민재-김지수-최준이 수비 라인을 구성했다. 미드필드진에 송민규-황인범-김봉수-이강인이 자리했고, 최전방에 손흥민-오세훈이 포진했다.

훌렌 로페테기 카타르 감독은 4-3-3 포메이션으로 응수했다. 살라 자카리아가 골키퍼 장갑을 착용했고, 호맘 아흐메드-자셈 가베르-타렉 살만-바삼 알라위가 수비진을 이뤘다. 중원에 카림 부디아프-모하메드 마나이-아심 마디보가 위치했고, 최전방의 아크람 아피프-아흐메드 알라엘딘-유수프 압두리사그가 한국 골문을 겨냥했다.

이른 시간 포문을 연 팀은 한국이었다. 전반 6분 송민규(CD 나시오날)가 박스 안에서 카타르 수비수 2명을 제친 뒤 시도한 오른발 감아 차기가 오른쪽 골포스트에 맞고 튕겨 나왔다. 전반 16분 이강인(아틀레티코 마드리드)의 박스 밖 왼발 프리킥은 자카리아(알두하일 SC)의 선방에 막혔다.

자카리아의 연이은 선방에 한국이 마른침을 삼켰다. 그는 전반 19분 손흥민(로스앤젤레스 FC)의 박스 안 오른발 슈팅을 막아냈고, 전반 35분 이명재(대전하나시티즌)의 크로스에 이은 오세훈(시미즈 S펄스)의 문전 헤더를 손끝으로 쳐 냈다.

공격의 고삐를 당긴 한국이 마침내 선제골을 터뜨렸다. 전반 43분 송민규의 박스 안 크로스를 오세훈이 문전 헤더로 연결하며 골망을 갈랐다. 그대로 전반이 종료됐고, 한국이 1-0 리드를 잡은 채 하프타임에 돌입했다.