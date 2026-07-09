카보베르데 32강 이끈 '월드컵 스타' 보지냐, 메시와 함께 뛰나…"마이애미 최우선 영입 후보로 낙점"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 맹활약으로 일약 스타덤에 오른 보지냐(40)가 인터 마이애미와 연결되고 있다.

스페인 매체 '마르카'는 지난 7일(한국시간) "보지냐가 마이애미의 최우선 영입 후보로 떠올랐다"고 보도했다.

매체는 "보지냐는 올여름 CD 샤베스와 계약이 만료돼 자유계약(FA)으로 영입할 수 있는 상황이다. 마이애미 입장에서 국제 무대 경험이 풍부한 수문장을 이적료 없이 데려오는 것은 매력적인 기회"라며 "다만 캄페오나투 브라질레이루 세리 B의 두 구단이 그의 영입을 검토하면서 상황이 변하기 시작했다"고 설명했다.

이어 "다만 지금으로서 특정 구단과 합의가 이뤄진 것은 아니다. 보지냐와 리오넬 메시(39)의 재회 여부는 어느 구단이 베테랑 골키퍼에게 더 매력적인 조건을 제시하느냐에 달려 있다"고 전했다.

보지냐는 불혹의 나이에 처음 FIFA 월드컵에 출전하며 주목받았다. 스페인과 조별리그 H조 1차전(0-0 무승부)에서는 무려 일곱 차례 유효 슈팅을 막아내며 POTM(Player Of The Match·최우수 선수)에 선정됐고, 카보베르데는 보지냐의 활약에 힘입어 2위(3경기 3무·승점 3)로 32강에 오르는 기염을 토했다.

아르헨티나와 32강전에서도 발군의 기량을 뽐냈다. 비록 2-3으로 패하며 여정을 32강에서 마무리했지만, '디펜딩 챔피언' 아르헨티나에 끝까지 맞서 싸우며 밀리지 않는 모습을 보였다. 당시 스페인 매체 '문도 데포르티보'의 보도에 따르면 메시는 보지냐에게 "카보베르데는 당신을 매우 자랑스러워할 것"이라며 극찬을 아끼지 않았다.

이제는 무명에서 골키퍼가 필요한 팀이라면 모두 러브콜을 보내는 선수가 됐다. 올여름 샤베스와 계약이 만료돼 자유계약 신분이 된 보지냐는 마이애미 외에도 아바이, 아틀레치쿠 고이아나엔시 등의 관심을 받고 있다. 보지냐가 새로운 시즌 어느 팀의 골문을 지키게 될지 관심이 모인다.