충남아산FC, 23일부터 일주일간 선수들이 실착한 ‘충무혼’ 유니폼 판매

프로축구 K리그2 충남아산FC가 23일부터 30일까지 일주일 동안 옥션 플랫폼 컬렉스(COLLEXX)와 함께 선수단 실착 유니폼 옥션을 진행한다.

이번 옥션에는 선수들이 착용한 ‘충무혼’ 상·하의 세트를 판매한다. ‘충무혼’은 구단 창단 이후 처음으로 선보인 스페셜 유니폼으로 6월 호국보훈의 달을 기념해 충무공 이순신 장군의 ‘불굴의 정신과 투혼’을 현대적으로 재해석해 제작됐다.

당시 선수단은 ‘충무혼’ 유니폼을 착용하고 좋은 경기력을 보여줬다. 실제 지난 5월 30일 K리그2 14라운드에서 수원 삼성을 2대 1로 꺾었다. 이어 7월 12일 K리그2 17라운드 경남FC전에서는 수적 열세에도 끝까지 투혼을 발휘해 1대 1 무승부를 거뒀다. 해당 유니폼은 선수단의 투지와 승리의 기운이 담긴 상징적인 유니폼으로 소장 가치를 더한다.

옥션에는 신송훈, 손준호, 한교원, 정우재 등 출전 선수들의 친필 사인이 담긴 ‘매치원 유니폼’을 비롯해 경기 출전에 대비해 준비된 ‘매치이슈드 유니폼’까지 총 37벌이 오른다. 발생한 수익금 전액은 구단 유소년 선수 육성과 발전을 위해 사용될 예정이다.

구단은 현재 유소년 선수 육성을 구단의 주요 과제로 삼고 지속적인 지원을 이어가고 있다. 매년 구단 유스에서 유망주를 발굴해 프로 무대로 배출하고 있으며 구단 최초 준프로 선수인 박시후의 유럽 진출을 이끌어내는 등 유소년 육성의 성과도 꾸준히 만들어가고 있다. 이번 옥션 수익금 역시 유소년 선수들의 성장 기반을 넓히고 지역 축구 발전에 사용될 계획이다.