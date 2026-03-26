충남아산FC, 키플레이어 한교원 앞세워 화성FC 상대로 ‘무승 균형’ 깬다!

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 충남아산FC가 오는 28일 오후 2시 이순신종합운동장에서 열리는 하나은행 K리그2 2026 5라운드 홈경기에서 화성FC와 격돌한다. 지난 시즌 세 차례 맞대결 모두 1대 1 무승부로 끝나면서 상대 전적이 팽팽한 가운데, 충남아산FC는 이번에 그 균형을 깨고 승점 3점 확보에 나선다.

충남아산FC는 개막 후 3경기에서 1승2패를 기록 중이다. 아직 시즌 초반인 만큼 조직력을 가다듬는 과정에 있지만 수비 실책 등 반복되는 실수를 줄이는 것이 화성전의 핵심 과제로 떠오르고 있다.

특히 올 시즌 매 경기 선실점을 허용하며 끌려가는 흐름을 반복하고 있다. 선제 실점을 내준 뒤 추격하는 장면을 보여주고 있지만 동점 이후 다시 실점하는 패턴이 이어지며 승점 확보로 연결되지 못하고 있다. 공격적인 기조를 유지하고 있는 만큼 수비 안정감 확보가 무엇보다 중요하다.

충남아산FC의 키플레이어는 한교원이 꼽힌다. 한교원은 올 시즌 3경기 모두 교체 출전하며 게임체인저 역할을 톡톡히 했다. 지난 시즌에는 33경기 8골·6도움으로 꾸준히 공격포인트를 올렸고 올 시즌도 1도움을 기록하며 좋은 흐름을 이어가고 있다. 화성FC전에서도 한교원이 측면에서 활로를 뚫어준다면 안정적으로 공격 흐름을 가져갈 수 있을 것으로 기대된다.

충남아산FC는 주말 홈경기를 맞아 다양한 이벤트도 마련했다. 장외에서는 팬사인회, 볼 퍼팅 게임, 에어바운스 그리고 아산신협 홍보 부스와 태안 원예치유박람회 홍보 부스도 운영된다. 에어바운스, 볼 퍼팅 게임 이벤트에 참여 시 박람회 입장권을 제공할 예정이다.

경기 중에는 웨이브존 팬들을 대상으로 스프린트 이온음료와 경기 종료 후 하이파이브 및 비타민걸스 포토타임 참여권을 제공하는 이벤트가 진행된다. 또한 베스트웨스턴 아산 호텔 숙박권, 아산충무병원 종합검진권 등 경품이 걸린 좌석 추첨 이벤트와 사다리타기 이벤트도 함께 준비되어 있다.