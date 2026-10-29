충남아산FC, 오는 31일 홈경기서 할로윈 이벤트 진행…‘K리그 통산 400경기 출전’ 한교원 기념식도 예정

프로축구 충남아산FC가 오는 31일 4시 30분 이순신종합운동장에서 열리는 김포FC와 K리그2 31라운드 홈경기에서 대학생 마케터 ‘어썸(AWESOME)’이 기획한 할로윈 테마 ‘HAUNTED MISSION’으로 꾸며진다. 또한 베테랑 한교원의 K리그 통산 400경기 출전 기념식과 ‘토끼밀’ 협약식 및 시축 행사도 진행될 예정이다.

이번 홈경기는 충남아산FC 대학생 마케터 어썸이 직접 기획한 ‘어썸 데이’로 열린다. 어썸은 지난 9월부터 3개 조로 나뉘어 홈경기 이벤트 아이디어 기획 및 PT를 순차적으로 진행했다. 이후 할로윈 테마의 ‘HAUNTED MISSION’을 최종 테마로 선정하고 팬들을 맞이할 준비에 나섰다.

장외 광장에서는 ▲할로윈 짝 맞추기 ▲할로윈 타투 스티커 ▲유령 사냥 슈팅 챌린지 ▲유령퇴치 펀치 게임 등의 다양한 체험형 부스가 운영된다. 각 부스에서 할로윈 스티커 3개 이상을 획득한 뒤 운영 본부를 방문해 ‘TRICK OR TREAT’을 외치면 선착순 200명에게 ‘할로윈 비눗방울’을 증정한다.

로컬달인사업단에서 운영하는 체험부스 5종도 마련된다. 업사이클링 공예품과 커피박 키링·방향제 제작, 쿠키 꾸미기 등도 함께해 즐거움을 더한다. 장내에서도 할로윈 분위기가 이어진다. 에스코트 키즈는 망토와 모자를 착용하고 선수들과 함께 입장한다. 하프타임에는 가면 속 선수를 맞추는 이벤트가 진행되며 정답을 맞힌 참가자에게는 선수 친필 사인이 담긴 폴라로이드 사진을 선물할 예정이다.

다음 경기 CHU K리그2 03:30 GPC

K리그 역대 31번째로 통산 400경기 출전 대기록을 달성한 한교원을 축하하는 기념식도 열린다. 이날 기념식에는 한교원의 발자취를 담은 기념 영상을 상영하고 기념 유니폼, 사진·패치를 담은 액자, 상패를 전달하며 대기록의 의미를 나눈다.

팬들을 위한 기념 이벤트도 마련된다. 경기 당일 선착순 400명에게는 K리그 통산 400경기 출전 기념 핀버튼을 증정한다. MD샵에서는 400경기 기념 패치를 한정 수량으로 판매한다. 기념 패치는 현장에서만 구매할 수 있으며 가격은 5천원이다.

또한 한교원은 팬들의 응원에 보답하고자 직접 커피차를 마련해 음료 400잔을 무료로 제공하는 이벤트를 준비했다. 음료는 경기 시작 2시간 전부터 이순신종합운동장 컨테이너 매점 우측에서 선착순으로 1인당 한 잔씩 받을 수 있다.

한편, 충남아산FC는 지난 25일 수원종합운동장에서 끝난 수원FC와 K리그2 30라운드 원정경기에서 1대 0으로 승리하며 강팀 상대로 강한 면모를 보여줬다. 수원FC의 15경기 무패행진에 제동을 건 충남아산FC는 탄탄한 수비와 높은 집중력으로 값진 승점 3점을 챙기며 분위기 반전에 성공했다.