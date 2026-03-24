충남아산FC 여자축구팀 ‘아울FC위민’ 선발 테스트 거쳐 본격 출발…19일 첫 훈련 실시

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 충남아산FC 여자축구팀 ‘아울FC위민’이 지난 19일 공식훈련장 아산풋살파크에서 첫 훈련을 실시했다. 아울FC위민은 충남아산FC가 생활 스포츠 저변 확대와 여성 축구 문화 활성화를 위해 운영하는 아마추어 여자축구팀으로 축구에 관심 있는 여성들을 중심으로 체계적인 훈련과 클리닉을 제공하고 있다. 특히 충남아산FC 선수들과 코칭스태프가 직접 참여해 전문적인 기술 지도를 진행할 예정이다.

올해 아울FC위민은 K리그 퀸컵 우승을 목표로 팀을 새롭게 꾸렸다. 2월까지 선수 공개 모집을 진행했으며 지난주 12일 선수 선발 테스트를 통해 총 12명의 선수를 선발했다. 선발 테스트에는 아울FC위민 이찬희 감독(U-18 코치), 충남아산FC 김종국 코치, 홍보마케팅팀 하태진 팀장, 아울FC위민 담당 손혜영 사원이 심사위원으로 참여해 공정하고 체계적인 평가를 진행했다.

아울FC위민은 지난해 2025 K리그 여자축구대회 퀸컵(K-WIN CUP)에서 B조 정규 라운드 1위를 차지하며 경쟁력을 입증한 바 있다. 올해는 선발 과정을 거쳐 팀 구성을 재정비하고 공식 훈련장까지 마련한 만큼 한층 더 단단한 조직력과 팀워크로 대회 준비에 나설 계획이다.

이날 첫 훈련은 아울FC위민 이찬희 감독을 중심으로 진행됐으며 충남아산FC 정예준 선수가 참여해 아울FC위민 선수들을 지도했다. 이찬희 감독의 인사를 시작으로 기본 체력 훈련과 패스, 볼 컨트롤 등 기초 기술 훈련이 이어졌다. 아울FC위민 이찬희 감독은 “지난해에 이어 올해도 아울FC위민 선수들과 함께 훈련할 수 있어서 영광이다. 선발 테스트를 거쳐 팀을 구성한 만큼 퀸컵에서 우수한 성과를 거둘 수 있도록 체계적으로 준비해 나가겠다”고 밝혔다.