충남아산FC, 베스트웨스턴 아산호텔과 공식 스폰서십 체결…스탠다드 트윈 숙박권 홈경기 경품으로 쏜다!

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그2 충남아산FC가 베스트웨스턴 아산호텔과 공식 스폰서십을 체결했다. 이번 협약식에는 충남아산FC 박명화 사무국장과 베스트웨스턴 아산호텔 정성열 총지배인을 비롯한 관계자들이 참석해 상호 협력과 공동 발전을 위한 뜻을 모았다.

베스트웨스턴 아산호텔은 삼성디스플레이 본사와 생산공장이 위치한 아산캠퍼스와 인접한 입지를 바탕으로 아산 및 천안 산업단지 방문객은 물론이고, 지역을 찾는 바이어와 엔지니어 등 다양한 비즈니스 고객들에게 높은 편의성을 제공하고 있다.

지하 2층부터 지상 9층 규모로 조식당, 세미나실, 세탁실, 피트니스룸 등 투숙에 필요한 핵심 부대 시설을 체계적으로 갖추고 있으며, 쾌적한 조망과 청결하고 편안한 객실 환경을 조성하고 있다. 라운지는 깔끔한 디자인으로 꾸며져 있어 휴식이나 업무에 이용하기에도 용이하다.

또 합리적인 가격과 차별화된 서비스 역량을 바탕으로 고객에게 편안하고 만족도 높은 투숙 경험을 제공하고 있다. 실제 베스트웨스턴 아산호텔에서 투숙한 고객들의 반응은 일제히 편하게 쉬기 좋고, 또 서비스가 친절하다면서 호평 일색이다.

이번 협약을 통해 베스트웨스턴 아산호텔은 충남아산FC에 스탠다드 트윈 숙박권을 제공한다. 스탠다드 트윈 숙박권은 객실 인원이 최대 3명까지이며, 초고속 WI-FI, TV, 에어컨, 전자레인지, 공기청정기, 중형 냉장고, 욕조, 스타일러, 안전 금고 등 객실 내 비품 및 편의시설이 비치되어 있다.

스탠다드 트윈 숙박권은 앞으로 홈경기 경품으로 활용되어 팬들에게 전달될 예정이다. 충남아산FC는 경기장 내 A보드 광고 설치와 공식 홈페이지 내 후원사 로고 기재 등으로 베스트웨스턴 아산호텔을 적극적으로 홍보할 계획이다.

충남아산FC 박명화 사무국장은 “글로벌 호텔 브랜드인 베스트웨스턴 아산호텔과 협약을 체결하게 되어 기쁘다”면서 “이번 협약으로 함께 상승곡선을 그리며 성장하는 새로운 출발점이 되길 바란다”고 뜻을 밝혔다.

베스트웨스턴 아산호텔 정성열 총지배인은 “아산을 대표하는 프로구단과 공식 스폰서십을 체결하게 되어 영광”이라며 “충남아산FC와 다양한 공동 마케팅 활동을 펼쳐 스포츠 팬들에게 더욱 친숙한 호텔로 자리 잡고 싶다”고 스폰서십 체결 소감을 전했다.