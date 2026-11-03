충남아산FC, 떡 전문 식품기업 ‘토끼밀푸드’와 협약 체결

프로축구 충남아산FC가 지난달 31일 이순신종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 31라운드 김포FC와의 홈경기에 앞서 ‘토끼밀푸드’와 협약식을 진행했다. 이날 협약식에는 충남아산FC 이준일 대표이사와 토끼밀푸드 배혜민 대표를 비롯한 양측 관계자들이 참석했다.

2013년 설립된 토끼밀푸드는 독자적인 밀떡 기술력을 기반으로 해외 소비자의 입맛과 미식 트렌드를 반영한 제품을 선보이는 떡 전문 식품기업이다. 미국을 시작으로 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 10여 개국에 제품을 수출하며 K-떡볶이의 해외 시장 확대에 힘쓰고 있다.

토끼밀푸드는 충남아산FC 홈경기에서 진행되는 ‘클래퍼 인터뷰’, ‘득점 수 맞히기’ 등 팬 참여 이벤트에 떡볶이 밀키트를 비롯한 자사 제품을 경품으로 후원하며 경기장을 찾은 팬들에게 즐거움을 더하고 있다. 양측은 이번 협약을 계기로 스포츠와 먹거리를 연계한 다양한 공동 마케팅을 추진할 계획이다.

충남아산FC 이준일 대표이사는 “K-떡볶이의 매력을 해외에 알리고 있는 토끼밀푸드와 인연을 맺게 돼 뜻깊다. 축구와 먹거리가 만나는 이번 협약이 경기장에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

다음 경기 PAJ K리그2 02:30 CHU

토끼밀푸드 배혜민 대표는 “충남아산FC와 함께 축구팬들을 만나고 토끼밀푸드의 제품을 선보일 수 있어 기쁘다. 팬들이 경기장에서 느끼는 즐거움에 맛있는 추억까지 더할 수 있도록 함께하겠다”고 화답했다.