충남아산, '온 가족이 함께하는' 아산 스파비스와 후원 협약 체결…7년 연속 동행

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 지난 7일 아산 스파비스와 후원 협약을 체결했다.

이날 협약식에는 박명화 충남아산 사무국장, 조현필 아산 스파비스 총 지배인 등 양사 관계자들이 참석해 상호 신뢰를 토대로 한 파트너십 구축을 약속했다.

아산 스파비스는 이번 협약을 통해 충남아산에 입장권을 후원한다. 해당 입장권은 선수단 관리와 홈 경기 팬 이벤트 경품으로 활용될 예정이다. 또한 충남아산은 이순신종합운동장 내 LED 광고 보드와 전광판과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 아산 스파비스를 적극 홍보할 계획이다.

아산 스파비스는 국내 최초로 천연 온천수를 활용해 테마형 온천 파크로 조성된 종합 온천 시설이다. 온천과 물놀이를 결합한 다양한 시설은 물론 실내 바데풀, 실외 온천풀 등 사계절 이용할 수 있는 환경을 갖추고 있어 가족 단위 방문객에게 큰 사랑을 받고 있다. 이번 협약은 가족 단위 팬층의 비중이 높은 충남아산에 긍정적인 시너지 효과를 가져올 것으로 기대된다.

무엇보다 이번 협약은 7년째 이어지는 동행이라는 점에서 더 뜻깊다. 충남아산과 아산 스파비스는 오랜 시간 지역을 기반으로 신뢰를 쌓아 오며 함께 성장해 왔고, 올해도 변함없는 협력으로 지역 상생의 가치를 이어가게 됐다.

조현필 총 지배인은 "충남아산과 올해도 함께하게 돼 매우 뜻깊다. 지역을 대표하는 프로 축구단과 지속적으로 인연을 이어가며 선수단과 팬분들께 도움을 드릴 수 있어 기쁘다"고 전했다.

박명화 사무국장은 "구단이 지속적으로 나아갈 수 있는 힘은 지역사회의 응원과 파트너십에서 나온다. 7년 연속 함께해 주신 아산 스파비스에 깊이 감사드리며 시민과 팬분들께 자부심을 드릴 수 있는 구단으로 성장하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

충남아산은 오는 19일 오후 4시 30분 이순신종합운동장에서 전남드래곤즈와 하나은행 K리그2 2026 8라운드 홈 경기를 치른다.