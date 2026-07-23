충남아산, '블루포우'로 책임 있는 반려문화 알린다…정예준·한교원 참여

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 지난 9일 충남 아산 소재 아산시동물복지지원센터 '온봄'에서 유기동물 보호 및 입양 장려 캠페인 '블루포우'를 진행했다.

블루포우는 충남아산의 상징색 블루(Blue)와 동물의 발자국(Paw)을 결합한 명칭으로, 유기동물 보호를 위해 따뜻한 발걸음을 내딛겠다는 의미를 담고 있다. 충남아산은 블루포우를 통해 유기동물 입양의 긍정적인 인식 확산을 전하고자 노력하고 있다.

이날 캠페인에는 정예준과 한교원이 참여했다. 두 선수는 본격적인 활동에 앞서 유기견 2마리(뭉실·페이)의 성격, 특징 등을 알아보고 교감하는 시간을 가졌다. 이어 온봄 관계자에게 유기동물 보호 과정, 입양 절차 등의 설명을 듣고 산책 및 놀이 활동을 진행했다.

특히 이번에는 유기동물 입양 캠페인 영상을 함께 촬영했다. 이번 캠페인에 참여한 정예준은 "반려견과 함께 지내고 있는 입장에서 입양은 단순히 귀엽다는 이유만으로 결정할 일이 아니라고 생각한다. 현실적인 측면까지 충분히 고민해야 하고, 무엇보다 끝까지 함께하겠다는 책임감이 가장 중요하다. 이번 캠페인을 통해 많은 분께서 유기동물 입양을 조금 더 진지하게 생각해 주셨으면 좋겠다"고 말했다.