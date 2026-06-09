충남아산 ‘철벽 수문장’ 신송훈, K리그 통산 100경기 출장 달성…“앞으로 200·300경기까지 계속 출전할 수 있도록!”

프로축구 충남아산FC ‘철벽 수문장’ 신송훈이 K리그 통산 100경기 출장을 달성했다.

신송훈은 지난 5일 부산구덕운동장에서 펼쳐진 부산 아이파크와 하나은행 K리그2 2026 15라운드 원정경기에 선발 출전, K리그 통산 100번째 경기 출전을 기록했다. 2021년 프로에 데뷔한 이래 5년 만이다.

2021년 광주FC에서 프로 무대에 입성한 신송훈은 김천 상무에서 군 복무를 마치고 2024년 충남아산 유니폼을 입었다. 이전까지 많은 출전 기회를 잡지 못했던 그는 충남아산에서 22세 이하(U-22) 자원으로 꾸준히 기회를 얻으며 활약을 펼쳤고, 잠재력이 만개하더니 결국 붙박이 주전으로 자리매김했다.

특히 2024년은 신송훈의 이름을 확실히 알린 해였다. 구단 최초 5경기 연속 클린시트 기록, 팀 창단 첫 K리그2 준우승과 승강 플레이오프(PO) 진출이라는 역사적인 성과를 내는 데 크게 기여하며 ‘아산 돌풍’의 주역으로 활약했다.

올해도 변함없이 골문을 지키고 있는 신송훈은 안정적인 활약을 이어가고 있다. 결정적인 선방을 연이어 펼치며 팀 승리를 견인하는 것은 물론이고, 지난해부터 현재까지 부주장 역할을 맡으며 선수단과 팬들의 신뢰를 받고 있다.

K리그 통산 100경기 출장 기록을 달성한 신송훈은 “정말 빠르게 지나간 것 같다. 큰 부상이나 탈 없이 이렇게 기록을 세울 수 있어서 다행이라고 생각한다. 앞으로도 200경기, 300경기까지 계속 출전할 수 있도록 더 노력하겠다”고 소감을 전했다.