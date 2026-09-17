충남아산, 천안전서 '온봄'과 함께 'BLUE PAW DAY' 개최

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 경기장에 푸른 발자국을 새긴다.

충남아산은 오는 19일 오후 4시 30분 이순신종합운동장에서 천안시티FC와 하나은행 K리그2 2026 27라운드 홈 경기를 치른다. 현재 충남아산은 24경기 8승 7무 9패(승점 31)로 9위, 천안은 25경기 4승 11무 10패(승점 23)로 14위에 위치해 있다.

이날 경기는 아산시동물복지지원센터 '온봄'과 함께하는 '블루 포우 데이(BLUE PAW DAY)'로 개최된다. 블루 포우는 충남아산의 상징색인 '블루'와 동물의 발자국을 의미하는 '포우'를 결합한 명칭으로, 유기 동물에게 희망을 전하는 푸른 발자국을 함께 새기겠다는 의미를 담고 있다.

경기 당일 장외에서는 ▲보호 동물 입양 홍보 부스, ▲반려견의 성향을 알아보는 '강아지 MBTI', ▲보호 동물에게 새로운 애칭을 선물하는 '애칭 지어주개', ▲보호 동물 퀴즈 쇼 '우리 같이 알아보개' 부스가 운영된다. 특히 '애칭 지어주개'에서는 가장 잘 어울리는 애칭을 지어 준 팬을 선정해 원하는 선수의 친필 사인이 담긴 유니폼을 선물할 예정이다.

또한 온양전담의용소방대가 운영하는 심폐소생술(CPR) 체험 부스, 아산신협 홍보 부스, 아산경찰서 미아 방지 캠페인 등이 진행된다.

경기 전에는 온봄을 통해 반려동물을 입양한 열한 가족과 반려동물이 선수단과 함께 그라운드에 입장한다. 이어 호서대 스포츠마케팅 동아리 '스타디움'과 함께 진행한 풋살 대회 '제2회 스타디움 컵 : Play With 충남아산FC' 우승 팀 시상식이 개최된다. 하프타임에는 반려동물 OX 퀴즈와 아산시청소년문화의집 '플레어'의 치어리딩 공연이 예정돼 있다.