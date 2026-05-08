충남아산, 창단 첫 은퇴식 개최…김종국·송승민과 '마지막 인사'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 창단 첫 은퇴식을 개최한다.

충남아산은 오는 9일 오후 2시 이순신종합운동장에서 열리는 서울 이랜드 FC와 하나은행 K리그2 2026 11라운드 홈 경기에서 김종국(37) 코치와 송승민(34)의 은퇴식을 진행한다.

2011년 울산 현대(現 울산 HD) 유니폼을 입고 프로 데뷔한 김종국 코치는 강원FC·대전시티즌(現 대전하나시티즌)·수원FC·아산무궁화FC에 몸담았고, 2020년 겨울 충남아산에 합류한 뒤 5년 간 통산 51경기 2도움을 올렸다. K리그 통산 기록은 214경기 5골 14도움(K리그1 79경기 3골 9도움·K리그2 132경기 2골 5도움·플레이오프 2경기·리그컵 1경기).

특히 플레잉 코치로 활약한 2024시즌에는 코치진과 선수단의 가교 역할을 톡톡히 수행하며 충남아산 창단 첫 승강 플레이오프(PO) 진출에 힘을 보탰다. 김종국 코치는 지난해 여름 충남아산 U18 코치로 보직을 변경했고, 올 시즌을 앞두고 1군 코치진에 합류했다.

송승민은 2014년 광주FC에서 프로 무대에 발을 내디뎠고, 포항스틸러스와 상주상무(現 김천상무) 등에서 경험을 쌓았다. 2022년 겨울 충남아산에 둥지를 틀었고, 네 시즌 간 통산 82경기 4골 6도움을 작성했다. K리그 통산 기록은 273경기 19골 20도움(K리그1 170경기 15골 12도움·K리그2 100경기 4골 8도움·플레이오프 3경기).

현역 생활을 마무리한 김종국 코치와 송승민은 각각 충남아산 1군과 U15 코치로 새로운 축구 인생을 이어간다.

은퇴식은 경기 전부터 다양한 이벤트로 채워진다. 은퇴식 기념 스페셜 티켓이 발권되며 각 게이트에서 ▲선수 친필 엽서, ▲특별 클래퍼 등이 배부된다. 또한 제2의 인생 돌잡이 부스 이벤트에 참여한 팬 중 선착순 200명에게는 은퇴식 기념 핀버튼이 제공된다. 이와 더불어 ▲스페셜 프레임 인생네컷, ▲메모리얼 부스, ▲메모리얼 로드 등 팬 참여형 프로그램이 운영된다. 특히 메모리얼 부스에서는 김종국 코치와 송승민의 현역 생활을 가까이에서 돌아볼 수 있다.

본 행사는 하프타임에 진행된다. 김종국 코치와 송승민의 발자취를 담은 헌정 영상 상영 이후 기념 유니폼 전달과 환복 세리머니가 이어질 예정이다. 충남아산 서포터즈 '아르마다'가 직접 준비한 특별 기념품 전달식도 이뤄진다.