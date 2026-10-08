충남아산, 창단 첫 김해 원정길 오른다…손준호는 '역대 도움 단독 1위·30-30' 대기록 도전

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 창단 후 처음으로 김해FC2008 원정길에 오른다.

충남아산은 오는 10일 오후 4시 30분 김해종합운동장에서 김해와 하나은행 K리그2 2026 28라운드 원정 경기를 치른다.

현재 승점 34(25경기 9승 7무 9패)를 쌓으며 8위에 올라 있는 충남아산은 이번 경기 승리로 준플레이오프(PO) 진출권 경쟁에 박차를 가하겠다는 각오다. 무엇보다 이번 경기를 시작으로 원정 3연전에 돌입하는 만큼 첫 단추를 잘 꿰는 것이 중요하다.

최근 공격진의 활약이 특히 반갑다. 김종민이 직전 천안시티FC전(3-1 승리)에서 1골 1도움을 올렸고, 부상에서 복귀한 데니손이 골망을 흔들며 충남아산 통산 20호 득점을 신고했다.

천안전에서 도움을 추가하며 충남아산 역대 최다 도움 공동 1위(12도움)에 오른 손준호 역시 대기록에 도전한다. K리그 통산 256경기 29골 45도움(K리그1 197경기 26골 33도움·K리그2 59경기 3골 12도움)을 기록하고 있는 그는 이번 경기에서 득점할 경우 '30(골)-30(도움) 클럽'에도 가입하게 된다.

다음 경기 GIM K리그2 03:30 CHU

충남아산이 올 시즌 첫 맞대결 무승부의 아쉬움을 털어내고 김해를 상대로 승전고를 울릴 수 있을지 시선이 모아진다.