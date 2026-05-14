'충남아산 역대 최초 외국인 사령탑' 안드레 감독, 수원FC전서 첫선

[골닷컴] 배웅기 기자 = 안드레(53) 감독이 충남아산FC 지휘봉을 잡고 첫선을 보인다.

충남아산은 오는 17일 오후 7시 이순신종합운동장에서 수원FC와 하나은행 K리그2 2026 12라운드 맞대결을 갖는다.

충남아산은 직전 서울 이랜드 FC전에서 3-0 완승을 거두며 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다. 특히 김종민은 프로 데뷔 첫 해트트릭을 폭발하며 승리의 일등공신 역할을 했고, 11라운드 MVP에도 이름을 올렸다. 충남아산은 베스트 팀에 선정됐다.

이번 경기는 안드레 감독의 데뷔전이기도 하다. 안드레 감독은 그간 비자 발급 등 행정 절차로 인해 벤치에 앉지 못했다. 수원FC전부터는 공식적으로 충남아산을 이끌 수 있게 됐다.

장외에서는 대학생 마케터 '어썸'이 준비한 친환경 테마 이벤트 'ECO PASS DAY'가 진행된다. ECO PASS DAY는 환경 보호의 의미를 함께 나누고 일상 속 친환경 실천을 유도하기 위해 마련됐다.

이번 이벤트는 스탬프 투어 형식으로 진행된다. 팬들은 장외 부스에서 ▲그린 어시스트 퀴즈, ▲친환경 체크리스트, ▲커피 키링 만들 사람? 나임! 이벤트에 참여할 수 있다. 모든 미션을 완료한 팬에게는 뽑기를 통해 머리띠, 응원봉, 사인볼, 리유저블 백 등 다양한 경품이 제공될 예정이다.

특히 이번 이벤트는 구성 전반에 친환경 요소를 더했다. 스탬프 용지는 린넨 커버로 제작됐고, 폐병뚜껑·커피 찌꺼기 등 버려지는 자원을 활용한 체험 프로그램으로 환경 보호의 가치를 보다 쉽고 재미있게 느낄 수 있도록 했다.

장내에서도 친환경 실천을 독려하는 프로그램이 이어진다. 텀블러 혹은 다회용기를 지참하고 인증 사진을 남기면 추첨을 통해 생활용품 네임택에 선수단 사인을 더한 특별 경품을 받을 수 있다. 하프타임에는 친환경 OX 퀴즈가 진행된다.