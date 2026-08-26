충남아산 여자 축구 팀 '아울FC위민', 퀸컵 출정식 성료…"그동안 흘린 땀만큼 좋은 결과 얻길"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC 여자 축구 팀 아울FC위민이 2026 K리그 여자 축구대회 퀸컵(K-WIN CUP) 출정식을 가졌다.

출정식은 23일 이순신종합운동장에서 열린 충남아산과 용인FC의 하나은행 K리그2 2026 23라운드에 앞서 진행됐다.

퀸컵은 내달 11일부터 13일까지 충북 제천 소재 제천축구센터에서 열린다. 올해는 K리그 구단 소속 29개 팀, 한국프로축구연맹 연합 팀 등 총 30개 팀이 참가한다.

충남아산 엠블럼을 달고 퀸컵에 나서는 아울FC위민은 지난 3월 선수 선발 테스트에서 12명을 뽑았다. 이후 매주 목요일 이찬희 아울FC위민 감독 겸 충남아산 U18 코치의 지도 아래 훈련하며 구슬땀을 흘려 왔다.

아울FC위민은 용인전에 앞서 플레이어 에스코트로 그라운드에 입장했다. 이어 충남아산 주장 최보경이 아울FC위민 주장 정다인에게 직접 주장 완장을 전달하며 퀸컵에서 선전을 기원했다. 이후 아산풋살파크, 이그니스가 전달한 폼보드와 함께 단체 사진을 촬영한 뒤 출정식을 마무리했다.

3년 연속 아울FC위민 주장을 맡은 정다인은 "벌써 세 번째 퀸컵을 앞두고 있다. 올해는 충남아산 코치진과 선수가 훈련장을 찾아 지도해 주고 함께 경기도 치르면서 실전 감각을 높이는 데 큰 도움을 줬다. 열두 명 모두 매주 호흡을 맞추며 열심히 준비해 온 만큼 자신감을 갖고 경기에 나설 수 있도록 잘 이끌겠다"고 밝혔다.

최보경은 "아울FC위민이 매주 구슬땀을 흘리며 퀸컵을 준비해 왔다고 들었다. 그동안 흘린 땀만큼 좋은 결과가 따라오길 바라고 모든 선수가 부상 없이 제 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 응원하겠다"고 전했다.