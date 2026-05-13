충남아산, 어린이날 맞아 '아인하우스'에 사인볼 기부

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 어린이날을 맞아 지역 아동복지시설 '아인하우스'에 선수단 사인볼을 전달했다.

행사에는 하태진 충남아산 팀장과 박준범 아인하우스 원장이 참석했고, 사인볼 전달식 후에는 지역 아동의 건강한 선장을 위한 지속적인 협력 방안을 논의했다.

이날은 충남아산 선수단 사인볼 전달식과 더불어 아인하우스에서도 어린이들이 준비한 특별한 그림을 선물했다. 아인하우스는 지난해부터 이어온 충남아산과 인연에 감사의 마음을 담아 선수단 얼굴 그림을 구단에 전달했다.

전달받은 그림은 3일 천안종합운동장에서 열린 천안시티FC와 하나은행 K리그2 2026 10라운드 원정 경기 전 선발 명단에 일부 활용됐다. 이틀 뒤인 5일에는 전체 작품이 업로드돼 큰 호응을 이끌어냈다.

충남아산과 아인하우스의 인연은 지난해부터 꾸준히 이어지고 있다. 지난해 5월 손준호의 기부금 전달을 시작으로 6월 한교원 기부, 7월 재능 기부 프로그램, 11월 대한민국 국가대표팀 친선경기 볼리비아전 관람, 12월 여성용품 기부 등 다양한 활동을 함께했다.

박준범 원장은 "아이들에게 의미 있는 사인볼을 전해 주신 충남아산에 깊이 감사드린다. 아이들이 직접 그린 그림이 구단 콘텐츠에 활용돼 특별한 추억이 됐다. 앞으로도 좋은 인연이 계속 이어지길 바란다"고 밝혔다.

충남아산은 오는 17일 오후 7시 이순신종합운동장에서 수원FC와 하나은행 K리그2 2026 12라운드 홈 경기에 임한다. 직전 서울 이랜드 FC전에서 3-0 완승을 거둔 충남아산은 10경기 4승 3무 3패(승점 15)로 7위에 위치해 있다.