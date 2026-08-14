충남아산 양승욱·나임, 아산 해와달유치원서 '비타민스쿨' 진행

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 지난 13일 충남 아산 소재 해와달유치원을 찾아 '비타민스쿨'을 진행했다.

비타민스쿨은 충남아산 선수가 충남 관내 초등학교를 방문해 축구의 즐거움과 스포츠 정신을 전달하는 사회 공헌활동이다. 올해부터는 초등학교뿐 아니라 유치원까지 대상을 확대해 운영하고 있다.

이날 일일 선생님으로는 양승욱과 나임이 나섰다. 축구 교실은 스트레칭으로 막을 올렸고, 이후 볼과 골대를 각각 공룡알과 둥지로 꾸민 '공룡알 둥지 찾기 대작전'이 진행됐다. 아이들은 드리블과 슈팅을 활용해 공룡알을 안전하게 둥지까지 옮기는 임무에 도전했다.

아이들은 선수들의 응원에 힘입어 임무를 하나씩 완수하며 자연스럽게 축구를 익혔다. 특히 나임은 언어라는 장벽에도 불구하고 아이들에게 친근하게 다가갔다. 축구 교실 이후에는 충남아산 퀴즈와 팬사인회가 이어졌고, 구단은 참여한 원생 전원에게 머플러를 선물했다.

나임은 "밝고 적극적으로 참여해 준 아이들에게 고맙다. 함께 즐거운 시간을 보내 기뻤다"며 "앞으로도 건강하고 씩씩하게 성장하길 바란다"고 전했다.

충남아산은 오는 16일 대구iM뱅크PARK에서 대구FC와 하나은행 K리그2 2026 22라운드 원정 경기를 치른다. 충남아산은 현재 20경기 7승 7무 6패(승점 28)로 8위에 위치해 있다.