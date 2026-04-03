충남아산, 안산 원정서 시즌 첫 연승 도전…'늑대 사냥' 나선다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 오는 5일 오후 4시 30분 안산 와~스타디움에서 열리는 안산그리너스와 하나은행 K리그2 2026 6라운드 원정 경기에서 올 시즌 첫 연승에 도전한다.

충남아산은 직전 화성FC전에서 1-0으로 승리하며 귀중한 승점 3을 챙겼다. 개막 후 처음으로 백스리 포메이션을 꺼내 든 충남아산은 안정적인 수비와 공격 축구 두 마리 토끼를 모두 잡으며 이번 시즌 첫 무실점 승리를 거뒀다.

당시 임관식 충남아산 감독은 "수비적으로 안정감이 있어야 공격도 살아날 수 있다고 생각한다. 준비 과정의 목표였던 무실점으로 승리할 수 있어 기쁘다. 최대한 실점하지 않으며 다득점하는 공격적인 모습을 보여드리도록 하겠다"고 밝혔다.

임관식 감독은 부임 후 줄곧 '늑대 사냥'과 '울프팩' 전술을 강조해 왔다. 팀으로 움직이고 함께 압박하고 마무리하는 충남아산만의 색깔을 부임 초부터 분명히 드러낸 셈이다. 이번 6라운드 상대는 공교롭게도 늑대를 상징으로 하는 안산이다.

충남아산은 안산과 통산 전적에서 20경기 9승 5무 6패로 우위를 점하고 있다. 특히 지난 시즌 세 차례 맞대결에서 모두 무실점으로 승리하며 강한 면모를 보였다.

물론 변수도 있다. 수비진의 축 막스가 장기 부상으로 이탈하며 전력 누수가 발생했다. 다만 불행 중 다행히도 최근 복귀한 변준영과 화성전 승리에 일등공신 역할을 한 장준영이 큰 힘을 보탤 전망이다. 충남아산이 안산 원정에서 올 시즌 첫 연승에 성공할 수 있을지 관심이 모인다.