충남아산, 아산시농협쌀조합공동사업법인·영인농협과 협약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 지난 13일 충남 아산 소재의 영인농협에서 아산시농협쌀조합공동사업법인, 영인농협과 협약을 체결했다.

이날 협약식에는 박명화 충남아산 사무국장, 유재각 아산시농협쌀조합공동사업법인 대표이사, 박경순 영인농협 조합장 등 각 기관 관계자들이 참석해 상호 협력과 구단 발전을 위해 뜻을 모았다.

이번 협약에 따라 아산시농협쌀조합공동사업법인은 지역 대표 브랜드인 '아산맑은쌀'을 후원하고 충남아산은 이순신종합운동장 경기장 내 현수막 광고, 공식 홈페이지 스폰서 등재 등 지속적으로 후원사를 노출하며 협력을 이어갈 예정이다.

영인농협은 지역 농업인의 소득 증대와 농산물 유통 활성화에 힘써 온 지역 농협으로 지역 사회와 함께 성장하는 다양한 사업을 이어오고 있다. 아산시농협쌀조합공동사업법인은 영인농협과 둔포농협이 아산맑은쌀의 품질 경쟁력 강화와 양곡 산업의 지속적인 발전을 위해 미곡종합처리장(RPC) 통합을 추진하며 출범한 법인이다.

특히 아산맑은쌀은 아산을 대표하는 고품질 쌀 브랜드로 오랜 기간 우수한 품질을 인정받으며 지역 농업의 경쟁력을 상징해 왔다. 충남아산은 후원받은 아산맑은쌀을 홈 경기 당일 경품 이벤트에 활용해 적극 홍보에 나설 계획이다.

박경순 조합장은 "충남아산과 올해도 함께할 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다. 구단이 좋은 성과를 낼 수 있도록 적극 지원하고 지역 사회와 함께 성장하는 데 힘을 보태겠다"고 전했다.

유재각 대표이사는 "지역을 대표하는 충남아산과 협약을 맺게 돼 든든하다. 앞으로도 지역과 함께하는 다양한 활동을 이어갈 수 있길 기대한다"고 밝혔다.

충남아산은 오는 28일 오후 2시 이순신종합운동장에서 화성FC와 하나은행 K리그2 2026 5라운드 홈 경기를 치른다.