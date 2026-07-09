충남아산, 스페셜 유니폼 '충무혼' 입고 경남전 출격…신송훈·이호인 K리그 통산 100경기 기념식 진행

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 스페셜 유니폼 '충무혼'을 착용하고 경남FC와 일전에 나선다.

충남아산은 오는 12일 오후 7시 30분 이순신종합운동장에서 경남과 하나은행 K리그2 2026 17라운드 홈 경기를 치른다. 충남아산은 15경기 6승 5무 4패(승점 23)로 8위, 경남은 5승 4무 6패(승점 16)로 10위에 위치해 있다.

2개월 만에 돌아온 홈 경기인 만큼 많은 변화가 팬들을 기다린다. 충남아산은 올 시즌 후반기부터 홈 경기 입장 게이트 운영 방식을 일부 변경한다. 기존 메인 게이트를 폐쇄하고 W석과 아르마다존 전용 입장 게이트를 신설해 관람객 동선을 분산할 계획이다. 이를 통해 입장 관리를 효율화하고 팬들에게 쾌적한 관람 환경을 제공할 예정이다.

충남아산 선수단은 충무혼을 입고 그라운드를 누빈다. 충남아산은 지난 5월 수원삼성전(2-1 승리)에서 충무혼을 착용하고 승리한 좋은 기억이 있다. 경남전에서도 이순신 장군의 정신을 앞세워 반드시 승리하겠다는 각오다.

이번 경기는 도솔한방병원 브랜드데이로 진행된다. 도솔한방병원은 충남아산의 전신인 아산무궁화 시절부터 인연을 이어 오며 8년간 메디컬 스폰서로 함께하고 있다. 선수별 맞춤 진료는 물론 매년 전지훈련지를 방문해 선수단의 경기력 향상을 위해 힘써 왔다.

경기장에는 도솔한방병원 임직원 250여 명이 방문해 충남아산의 승리를 함께 외친다. 이에 충남아산은 특별히 도솔 치어리더존을 운영해 응원 열기를 더한다. 장외에서는 아산신협과 대한적십자사 충남지사 홍보 부스가 운영된다. 장내에서는 도솔한방병원과 협약식을 진행하고, 시축으로 경기 시작을 알린다. 이와 함께 신송훈(23)과 이호인(30)의 K리그 통산 100경기 출전 기념식이 예정돼 있다.

하프타임에는 팬 참여형 이벤트인 '4:4 도솔한방병원을 이겨라'가 열린다. 경기 전 장외 이벤트존 퍼팅게임에서 선발된 팬 4명과 도솔한방병원 4개 지점 대표가 대결을 펼친다. 승리 팀 전원에게는 충남아산과 도솔한방병원이 준비한 특별한 경품이 증정된다.