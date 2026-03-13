충남아산, 선수단 대상 SNS 윤리 교육 실시

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 지난 11일 1군·U18·U15 선수단, 코치진, 사무국 직원 전원을 대상으로 사회관계망서비스(SNS) 윤리 및 언론사 대응 교육을 실시했다.

이번 교육은 충남 아산 소재의 아산청소년교육문화센터 스마트홀에서 진행됐고, 스포츠 현장에서 발생할 수 있는 SNS 관련 사례를 중심으로 책임 있는 소통 문화를 이해하고 실천할 수 있도록 마련됐다.

이날 강의는 오랜 기간 스포츠 현장을 취재해 온 조성룡 스포츠니어스 기자가 맡아 진행했다. 조성룡 기자는 실제 사례를 바탕으로 언론 인터뷰 응대 방법, 온라인에서 선수 이미지 관리, SNS 사용 시 유의할 점 등을 설명했다.

하태진 충남아산 팀장은 "뉴 미디어의 중요성이 커지며 선수에게 경기력뿐 아니라 미디어 응대와 SNS 소통 역시 중요한 요소가 됐다. 이러한 변화에 맞춰 선수단이 책임감 있는 태도를 갖출 수 있도록 이번 교육을 준비했다. 앞으로도 다양한 교육 프로그램을 통해 선수들의 인성과 미디어 이해도를 높여 나가겠다"고 밝혔다.

충남아산은 선수단을 대상으로 인권, 미디어 교육 등 다양한 프로그램을 운영하며 건강한 스포츠 문화 조성에 앞장서고 있다.

충남아산은 오는 15일 오후 2시 이순신종합운동장에서 대구FC와 하나은행 K리그2 2026 3라운드 홈 경기를 치른다.