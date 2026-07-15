충남아산, 메디컬 스폰서 '도솔한방병원'과 후원 협약식 진행

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 지난 12일 이순신종합운동장에서 열린 경남FC와 하나은행 K리그2 2026 17라운드 홈 경기(1-1 무승부)에 앞서 도솔한방병원과 후원 협약식을 진행했다.

협약식에는 이준일 충남아산 대표이사, 김성호 도솔한방병원 대표원장과 각 지점별 병원장이 참석했다.

도솔한방병원은 충남아산의 전신인 아산무궁화 시절부터 함께해 온 메디컬 스폰서다. 한의사와 의사가 협력 진료하는 의료기관으로 한방의 비수술 치료와 의과적 처치를 동시에 시행해 환자별 맞춤 진료가 가능하다.

'건강을 위한 현명한 선택'이라는 슬로건 아래 전문재활센터, 면역암센터, 영상의학센터 등 전문 진료 시스템을 갖추고 있으며 도솔한방병원만의 안정적인 입원 집중 프로그램으로 환자 중심의 차별화된 의료 서비스를 제공하고 있다.

도솔한방병원은 충남아산 선수단의 체력 관리와 부상 방지에도 힘을 보태고 있다. 선수별 맞춤 진료는 물론 매년 전지훈련지를 방문해 선수단의 경기력 향상에 힘써 왔다.

김성호 대표원장은 "충남아산과 오랜 시간 함께하며 선수단의 건강과 경기력 향상에 보탬이 될 수 있어 뜻깊게 생각한다. 앞으로도 선수단이 최상의 컨디션으로 그라운드에 설 수 있도록 든든한 의료 파트너로서 역할을 다하겠다"고 전했다.

이준일 대표이사는 "충남아산 선수단의 건강 관리는 물론 팬분들을 위한 지원까지 아끼지 않는 도솔한방병원에 깊이 감사드린다. 양 기관이 함께 지역사회에 긍정적인 가치를 전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.