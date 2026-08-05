충남아산, 대한적십자사 충남지사와 협약…박세직 홍보대사 위촉

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 지난 1일 이순신종합운동장에서 열린 성남FC와 하나은행 K리그2 2026 20라운드 홈 경기(2-0 승리)에 앞서 대한적십자사 충남지사와 협약식을 가졌다.

이날 협약식에는 이준일 충남아산 대표이사, 문은수 대한적십자사 충남지사회장, 박원예 대한적십자사봉사회 아산시협의회장 등이 참석했다. 충남아산 초대 주장이자 '레전드' 박세직이 홍보대사로 위촉된 가운데 격려금 전달식이 함께 진행됐다.

대한적십자사 충남지사는 조직된 이래 사랑과 봉사의 적십자 정신을 바탕으로 어려운 이웃의 고통을 함께 나누고 더불어 살아가는 사회를 만들기 위해 힘써 왔고, 새로운 나눔 플랫폼 '희망풍차' 프로그램을 운영하며 취약계층을 돕는 봉사활동을 전개하고 있다.

충남아산 역시 창단 후 비타민스쿨, 아울FC, 블루포우 등으로 대표되는 사회 공헌 프로젝트 '가치가유'를 추진해 지역사회와 함께 성장하는 구단으로서 가치를 실천해 왔다. 양 기관은 사람을 향한 나눔과 지역사회 상생이라는 공통된 목표 아래 이번 협약을 추진하게 됐다.

이번 협약으로 양 기관은 ▲홈 경기 대면 모금 부스 운영, ▲사랑의 빵 나눔 봉사, ▲RCY 단원 대상 스타디움 투어 견학 등 다양한 협업을 이어갈 계획이다.

박세직은 "대한적십자사에서 의미 있는 역할을 맡을 수 있어 뜻깊게 생각한다. 충남아산과 대한적십자사가 함께하는 사회 공헌활동에 적극적으로 참여해 도움이 필요한 이웃에게 희망을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.