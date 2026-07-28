충남아산, 당진 순성초 학생들과 스타디움 투어 진행…이호인·은고이와 특별한 '무물 타임'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 지난 23일 충남 당진 소재 순성초 6학년 학생들을 대상으로 '스타디움 투어'를 운영했다.

스타디움 투어는 평소 관람객의 출입이 제한된 이순신종합운동장의 주요 공간을 직접 둘러보며 구단 운영 현장과 선수들의 경기 준비 과정을 체험할 수 있는 프로그램이다. 프로그램은 총 6개의 코스로 구성됐다.

당진에서 충남 아산까지 먼 길을 찾아온 학생들은 대회의실에서 충남아산 소개를 들은 뒤 그라운드, 라커룸, 기자실, 전광판실 등을 차례로 둘러봤다. 이후 이호인과 은고이가 방문해 '무엇이든 물어보세요' 시간이 진행됐다.

투어 막바지에는 특별한 선물까지 마련됐다. 충남아산은 참가 학생 전원에게 선수단 사인볼과 구단 머플러를 전달하며 뜻깊은 추억을 안겼다. 학생들은 선수들과 기념사진을 촬영하며 약 1시간 동안의 스타디움 투어를 마무리했다.

스타디움 투어를 신청한 순성초 교사는 "순성초는 면 단위에 위치한 농어촌 학교로, 여러 상황상 학생들이 축구장을 직접 방문해 경기를 관람하거나 프로 스포츠를 체험하기 어려운 경우가 있다. 학생들이 친구들과 함께 소중한 경험을 쌓는 계기가 됐다"고 전했다.

은고이는 "학생들과 직접 소통한 적은 처음이다. 모두 쑥스러울 텐데도 밝게 웃으며 질문하는 모습을 보니 즐거웠다. 다음에는 경기장에서 만날 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.