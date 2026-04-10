충남아산, 김해와 첫 맞대결…홈 경기서 3연승 정조준

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 오는 12일 오후 4시 30분 이순신종합운동장에서 펼쳐지는 하나은행 K리그2 2026 7라운드 홈 경기에서 김해FC2008과 첫 맞대결을 펼친다.

충남아산은 직전 안산그리너스전에서 3-1 역전승을 거두며 올 시즌 첫 연승을 달성했다. 후반 교체 투입된 김종민이 멀티골을 터뜨렸고, 나임이 데뷔골을 신고했다. 김종민은 이날 활약으로 6라운드 MVP에도 이름을 올렸다. 충남아산은 살아난 김종민의 공격력을 등에 업고 안방에서 3연승에 도전한다.

이번 경기는 봄을 맞아 팬 참여형 이벤트로 더 풍성하게 꾸며진다. 클래퍼 꾸미기 부스에서 '토끼밀과 함께하는 웰컴 이벤트'를 실시한다. 경기 전 클래퍼를 개성 있게 꾸민 팬을 대상으로 인터뷰를 진행하고 참여자에게는 분식대첩 떡볶이 밀키트를 증정한다.

장외에서는 온주전담의용소방대와 함께하는 응급 처치 체험 부스가 운영된다. 부스에서는 심폐소생술(CPR), 자동심장충격기(AED), 교육용 소화기를 체험할 수 있고 참여자에게는 태안 국제원예치유박람회 입장권이 제공된다.

경기 전 그라운드에서는 온양여자중과 업무협약(MOU)식이 열린다. 이어 온양여중 여자 축구부가 에스코트 키즈와 시축에 참여해 경기의 포문을 열 예정이다. 이번 경기는 BALL TV와 쿠팡플레이를 통해 생중계되며 티켓은 NOL 티켓 혹은 현장에서 구매할 수 있다.