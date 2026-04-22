충남아산 김종민, K리그 통산 100경기 출전 달성…“뜻깊은 기록 세우게 되어 정말 감사해”

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 충남아산FC 최전방 공격수 김종민이 2016년 K리그 데뷔 이래 10년 만에 통산 100경기 출전 기록을 달성했다. 김종민은 “K리그 통산 100경기 출전이라는 뜻깊은 기록을 세우게 되어 정말 감사하다”고 소감을 밝혔다.

김종민은 지난 19일 이순신종합운동장에서 펼쳐진 하나은행 K리그2 2026 8라운드 전남 드래곤즈와 홈경기에서 교체 출전, 통산 K리그 100번째 경기를 소화했다. 그는 100경기를 치르는 동안 24골·7도움을 기록했다.

장훈고를 졸업한 후 2011년 도쿠시마 보르티스(일본)에서 프로에 데뷔한 김종민은 2016년 수원 삼성에 입단하면서 K리그 무대를 밟았다. 이후 그는 파지아노 오카야마, 이와테 그루야 모리오카(이상 일본), 강릉시청축구단, 포천시민축구단, 천안시티FC, 전남 드래곤즈 등을 거치면서 커리어를 이어오다가 2025년 충남아산 유니폼을 입었다.

큰 신장을 활용한 제공권 싸움, 최전방에서의 헌신적인 움직임이 강점인 공격수인 김종민은 충남아산에서 지금까지 통산 25경기에 출전해 7골·2도움을 기록, 팀 내 공격진의 중심축을 맡고 있다. 특히 베테랑답게 어린 선수들을 이끌고 있다.

K리그 통산 100경기 출전 금자탑을 세운 김종민은 “지금까지 함께해주신 동료들 그리고 항상 응원해주시는 팬분들에게 진심으로 감사드린다”며 “팀보다 중요한 선수는 없다고 생각한다. 여기서 만족하지 않고 더 좋은 모습으로 팀에 보탬이 되는 선수가 될 수 있도록 매 경기 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

한편, 충남아산은 오는 5월 9일 이순신종합운동장에서 열리는 서울이랜드FC와의 하나은행 K리그2 2026 11라운드 홈경기 때 킥오프를 앞두고 김종민의 K리그 통산 100경기 출전 기념 시상식을 진행할 예정이다.