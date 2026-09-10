충남아산, 구단 첫 워터 페스티벌 'TURTLE SPLASH DAY' 오프라인 홍보 진행

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC 마스코트 '티티'가 지난 8일 구단 첫 워터 페스티벌 'TURTLE SPLASH DAY(터틀 스플래시 데이)' 오프라인 홍보 활동을 진행했다.

이번 활동은 오는 12일 오후 7시 이순신종합운동장에서 열리는 충남아산과 충북청주FC의 하나은행 K리그2 2026 26라운드 맞대결을 시민에게 알리고 경기장 방문을 독려하고자 기획됐다.

충남아산은 아산시청에 야자수 조형물과 티티로 꾸민 포토존을 마련해 시민이 TURTLE SPLASH DAY의 분위기를 미리 느낄 수 있도록 했다. 티티는 시민과 기념사진을 촬영하고 전단지와 간식을 전달하며 적극적으로 홍보에 나섰다.

이어 온양온천역, 충남 아산시 배방읍·탕정면 주요 상권 등 유동 인구가 많은 지역을 방문해 시민과 소통했다. 이날 배포 및 부착한 전단지에는 홈 경기 초대 이벤트 참여 페이지로 연결되는 QR 코드가 담겼다. 해당 QR 코드에 접속해 이벤트에 참여한 시민 가운데 1명을 추첨해 충북청주전 당일 현장에서 특별한 선물을 증정할 예정이다.

TURTLE SPLASH DAY에서는 워터슬라이드, 워터 캐논, 아울페스타, 하프타임 물총 싸움 등 다채로운 프로그램이 운영된다. 경기 후에는 먹거리와 공연을 함께 즐길 수 있는 '아산 별빛 야장'이 열린다.

직전 수원삼성전에서 0-2로 패한 충남아산은 충북청주전에서 분위기 반전에 나선다. 충남아산은 현재 23경기 8승 7무 8패(승점 31)로 7위에 위치해 있다. 준플레이오프(PO) 진출권인 6위 부산아이파크(24경기 11승 5무 8패·승점 38)와 승점 차는 7이다.