충남아산, 개학 맞은 아산 초·중·고등학생 대상 9월 '새 학기 직관 패스' 운영

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 개학을 맞아 충남 아산 관내 초·중·고등학생을 대상으로 '새 학기 직관 패스'를 운영한다.

새 학기 직관 패스는 2학기 개학을 맞은 지역 학생이 부담 없이 경기를 즐길 수 있도록 마련된 할인 프로모션이다. 해당 프로모션은 오는 12일 이순신종합운동장에서 열리는 충북청주FC와 하나은행 K리그2 2026 26라운드, 19일 천안시티FC와 27라운드 홈 경기에 한해 진행된다.

충남아산은 "아산 관내 초·중·고등학교 총 70개교에 5만 장의 할인권을 배부했다. 할인권을 이용하면 대상에 따라 최대 7천 원까지 할인된 가격인 3천 원에 경기를 관람할 수 있다"고 설명했다.

특히 이달 치러지는 홈 경기는 물놀이, 공연 등을 함께 즐길 수 있도록 특색 있는 테마로 꾸며진다. 먼저 충북청주전은 워터 페스티벌 'TURTLE SPLASH DAY(터틀 스플래시 데이)'로 열린다. 워터 캐논을 비롯해 다양한 물놀이 부스가 운영되며, 경기 후에는 '아산 별빛 야장'이 이어진다.

천안전은 아산 소재 아산시동물복지지원센터 '온봄'과 함께하는 '블루 포우 데이(BLUE PAW DAY)'로 진행된다. 이날은 유기 동물 입양 문화를 알리는 홍보 및 체험 부스가 운영될 예정이다.

새 학기 직관 패스는 NOL 티켓 혹은 경기 당일 현장 매표소에서 구매할 수 있다. 온라인 예매 시 할인권에 기재된 난수를 입력하면 할인 혜택이 적용되며, 현장 구매 시에는 매표소에서 할인권을 제시한 뒤 티켓을 발권할 수 있다. 할인 티켓은 학생 본인에 한해 경기당 1매씩 구매할 수 있고, 테이블석과 원정석을 제외한 일반석에 적용된다.

충남아산은 충북청주와 천안을 차례로 상대한 뒤 3주여간의 A매치 휴식기에 돌입한다. 충남아산은 현재 23경기 8승 7무 8패(승점 31)로 7위에 위치해 있다. 준플레이오프(PO) 진출권인 6위 부산아이파크(24경기 11승 5무 8패·승점 38)와 승점 차는 7로, 이번 홈 2연전 결과가 K리그1 승격 경쟁에 있어 그 어느 때보다 중요하게 작용할 전망이다.