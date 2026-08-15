‘충격’ 1군서 제외돼 2군서 훈련→‘방출 통보’ 받았다, ‘韓 국가대표 공격수’ 황희찬 남은 이적시장 기간 떠날 듯

황희찬(30·울버햄튼 원더러스)이 ‘방출 통보’를 받았다.

영국 매체 익스프레스 앤 스타는 14일(한국시간) “올여름 울버햄튼 원더러스는 여러 선수들의 이탈이 있을 것으로 예상된다”면서 “현재 황희찬과 사샤 칼라이지치는 여름 이적시장 마감일 전에 떠나라는 통보를 받았다. 또 키야나 회버와 엔소 곤살레스도 떠날 가능성이 크다. 이미 세자르 페이소투 감독은 이들이 더 이상 1군 훈련에 참여하지 않는다고 밝혔다”고 보도했다.

실제 페이소투 감독은 “황희찬과 칼라이지치, 회버, 곤살레스는 현재 1군에서 제외돼 2군에서 훈련하고 있는 중”이라며 “우리는 현재 선수가 너무 많아서 훈련 세션을 잘 관리해야 한다. 일부 선수들에게 경기장 주변을 달리게 하는 것조차 어렵다. 가능한 한 빨리 선수단이 결속돼 강력한 응집력, 단결된 정신을 바탕으로 강력한 원팀을 구축하길 원한다”고 말했다.

페이소투 감독의 구상에서 제외돼 2군에서 훈련 중인 황희찬은 프리시즌 동안 친선경기에서도 기회를 아예 받지 못했다. 울버햄튼 원더러스는 메이든헤드 유나이티드와 레알 소시에다드, 동커스터 로버스, 라싱 산탄데르와 차례로 친선경기를 치르면서 새 시즌을 준비했다. 그러나 황희찬은 단 한 번도 출전하지 못했다.

사실 황희찬이 페이소투 감독의 새 시즌 구상에서 제외되면서 ‘방출 통보’를 받을 거라는 건 어느 정도 예견됐던 일이다. 페이소투 감독은 공격 작업 시에 공격수들에게 짧은 패스를 통한 연계와 수시로 스위칭을 통한 공간 창출 등 세밀한 플레이를 요구하는데, 다소 투박한 데다, 전술적 이해도가 떨어지는 황희찬은 이에 부합하지 않기 때문이다.

황희찬의 잦은 부상 이력도 페이소투 감독이 황희찬을 새 시즌 기용하지 않겠다고 선을 그은 이유다. 실제 황희찬은 고질적인 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상으로 인해 전열에서 이탈하는 시간이 많고, 이로 인해 경기력 기복도 심하다. 울버햄튼 원더러스에 입단한 이래 부상자 명단에 이름을 올린 기간만 무려 250일이다.

울버햄튼 원더러스 입장에서도 황희찬이 떠나길 바라는 입장이다. 가뜩이나 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부)로 강등되면서 재정적 여유가 없는 상황 속 고액 주급을 받는 황희찬은 부담스럽다. 스포츠 재정 통계 전문 매체 카폴로지에 따르면 황희찬의 주급은 7만 파운드(약 1억 3400만 원)로, 울버햄튼 원더러스 내에서 공동 3위다.

물론 황희찬도 울버햄튼 원더러스를 떠날 계획이다. 지난달 15일 여름 이적시장을 앞두고 ‘동갑내기 절친’ 김민재, 황인범과 같은 오렌지볼로 에이전시로 옮기면서 이적을 적극적으로 모색하겠다는 뜻을 간접적으로 드러냈다. 오렌지볼은 당시 “황희찬은 프로 선수로서 여정에서 새로운 장을 열게 되었으며, 그 어느 때보다 성공에 대한 열망으로 가득 차 있다”고 밝혔다.

국가대표 공격수 황희찬은 지난 2015년 잘츠부르크에서 프로에 데뷔한 후 리퍼링, 함부르크, 라이프치히 등을 거쳐 2021년부터 울버햄튼 원더러스에서 커리어를 이어가고 있다. 2023년 12월 울버햄튼 원더러스와 2028년 6월까지 재계약을 맺어 계약기간이 아직 2년 남았고, 추가 연장 옵션도 있는 것으로 알려졌다.