충격! '디펜딩 챔피언' 전북, 코리아컵 16강서 K3리그 당진에 덜미…'내년 5월 재개' 8강 진출 팀 확정

[골닷컴] 배웅기 기자 = 당진시민축구단이 이변을 연출했다.

2026/27 하나은행 코리아컵 16강이 지난 19일 일제히 열렸다. 16강에는 3라운드에서 승리한 12개 팀과 2026/27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL)에 출전하는 4개 팀(전북현대·대전하나시티즌·포항스틸러스·강원FC)이 나섰다.

이날 당진은 전북을 상대로 승부차기 혈투 끝에 승리하며 '자이언트 킬링'의 주인공이 됐다. 전반 11분 류연준의 선제골로 앞서 나간 당진은 전반 20분 이탈로에게 동점골을 허용했지만, 후반 5분 최시온의 득점으로 다시 달아났다. 이후 후반 20분 한석진에게 실점했지만, 승부차기에서 5-3으로 승리하며 세미프로 팀 중 유일한 8강 진출 팀이 됐다.

K리그2 팀 중에는 김포FC가 김천상무에 2-1로 이기며 유일하게 8강에 올랐다.

나머지 경기는 모두 K리그1 팀의 승리로 막을 내렸다. 포항과 진주시민축구단의 경기는 포항이 3-1로 역전승을 거뒀고, 울산시민축구단과 광주FC의 경기는 광주의 1-0 승리로 마무리됐다.

강원, 부천FC1995, 대전, FC안양은 각각 성남FC, 부산아이파크, 충남아산FC, 제주SK FC에 승리했다.

어느덧 8개 팀만 생존한 이번 대회는 내년 5월 재개된다. 8강은 오는 5월 19일, 준결승은 5월 26일, 결승은 6월 5일 개최된다. 대진 추첨은 추후 진행될 예정이다.