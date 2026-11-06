'충격' 韓日 축구 수준 차 더 벌어진다…모리야스 감독, 유럽 진출 초읽기→"신트트라위던 부임 기정사실화"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 모리야스 하지메(58) 일본 국가대표팀 감독이 내년 여름 신트트라위던 VV 지휘봉을 잡을 전망이다.

모리야스는 4일(이하 한국시간) 일본 치바의 일본축구협회(JFA) 유메 필드에서 기자회견을 열고 이달 A매치 2연전(브라질·파라과이) 소집 명단을 발표했다.

이날 기자회견에서는 소집 명단보다 모리야스의 거취에 관심이 집중됐다. 애초 그는 내년 1월 개막하기로 돼 있던 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵을 끝으로 사임할 예정이었다. 그러나 AFC가 중동 정세 불안을 이유로 대회를 연기하면서 거취가 안갯속에 빠졌다.

앞서 AFC는 3일 공식 홈페이지를 통해 "2027 아시안컵 조직위원회(LOC), 사우디축구연맹(SAFF)과 광범위하고 긴밀한 논의 끝에 이번 대회를 내년 1월에서 12월로 연기하기로 결정했다"고 발표했다.

그러면서 "대회 LOC는 중동 정세 불안에 따른 특수한 상황을 고려해 아시아 최고 권위의 국가대항전 일정을 재조정하는 안을 승인했다. 변경된 대회 일정은 국제축구연맹(FIFA)에 제출돼 최종 승인을 받을 예정"이라고 덧붙였다.

다음 경기 STT 벨기에 D1 13:15 ZUL

이번 대회가 연기된 데에는 예멘의 친(親)이란 반군 후티의 사우디 공습이 크게 작용했다. 후티 반군이 리야드의 킹 칼리드 국제공항을 포함해 6개 표적에 20여 차례 공습을 감행하면서 민간인 10여 명이 사망하고 300명 이상의 부상자가 발생했다.

자연스럽게 일본에서는 모리야스의 계약 연장 여부를 주목했다. 일본 매체 '닛칸스포츠'의 4일 보도에 따르면 그는 "2027 아시안컵 개최 여부와 관계없이 눈앞의 과제에 최선을 다하고 싶다"며 "지금 할 수 있는 일을 모두와 함께 해 나가고 싶다"고 전했다.

다만 모리야스는 이미 JFA에 대회 연기가 확정됨과 동시에 지휘봉을 내려놓겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다. 매체는 "모리야스의 내년 여름 신트트라위던 부임은 기정사실화된 분위기"라며 "다테이시 다카유키 구단 최고 경영자(CEO)가 지난달 귀국해 스폰서 기업 등과 회담하며 '다음 시즌 감독은 모리야스'라고 귀띔했다는 후문"이라고 밝혔다.

만약 모리야스가 신트트라위던 지휘봉을 잡는다면 일본에서는 처음으로 유럽 1부 리그 팀 사령탑이 탄생하게 된다. JFA, 신트트라위던 그 어디도 아직 뚜렷한 입장을 내놓지 않고 있는 가운데 그의 향후 행보에 모든 시선이 쏠리고 있다.