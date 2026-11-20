공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

[골닷컴] 김형중 기자 = 잉글랜드 3부 리그인 리그1 구단 블랙풀이 이안 에바트(45) 감독을 경질했다. 구단이 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 감독의 45번째 생일을 축하한 지 7시간도 지나지 않은 시점이었다.

20일(이하 한국시간) 본 매체 '골닷컴'의 글로벌 에디션은 블랙풀이 19일(현지시간) 에바트 감독과 결별했다고 보도했다. 구단은 이날 오전 공식 SNS 채널에 "생일 축하드립니다. 좋은 하루 보내세요, 감독님!"이라며 축하의 메시지를 보냈다. 이날은 1981년생 에바트 감독의 45번째 생일이었다.

그러나 같은 날 오후 구단은 공식 채널을 통해 에바트 감독의 경질 소식을 전했다. 블랙풀 구단은 "이안 에바트 감독이 12개월 간 잡았던 지휘봉을 내려놓음을 알린다"며 "블룸필드 로드에서 보낸 시간 동안 모든 노력에 감사한다"고 발표했다.

너무나 인정사정 볼 것 없는 타이밍이었다. '골닷컴'은 "잔혹하다"고 표현하며 에바트의 경질 소식을 전했다. 생일 축하 메시지를 업로드 한 뒤 불과 7시간도 되지 않은 시점이었다.

광고 광고

배경에는 부진한 성적이 있다. 블랙풀은 최근 리그 10경기에서 1승 2무 7패에 그치며 리그원 강등권 바로 위인 20위에 머물러있다. 특히 가장 최근 경기였던 AFC 윔블던 원정에서는 상대 선수가 한 명 퇴장 당한 상황에서도 0-1 패배를 당하며 팬들을 실망시켰다.

관련 주제

다음 경기 BLA 잉글랜드 리그1 07:30 WIG

에바트 감독은 경기 전 장염이 번져 여러 핵심 선수가 영향을 받았다고 주장했지만 구단의 결정을 막을 수는 없었다. 에바트 감독은 2025년 10월 스티브 브루스 후임으로 부임해 12월 승점 15점 중 13점을 쓸어 담으며 강등권에서 벗어났다. 하지만 올 시즌에는 부진한 성적을 이어왔다.

그러나 에바트 감독은 블랙풀 팬들에게 선수 시절부터 특별한 존재다. 센터백으로 6년간 블랙풀에서 250경기 넘게 뛰며 리그원에서 프리미어리그까지 오른 팀의 핵심이었고, 두 차례 플레이오프 승격에 힘을 보탰다.

광고

그랬던 그가 감독으로 돌아와 블룸필드 로드에서 1년여의 시간을 보낸 끝에, 생일 당일 해임을 통보받고 말았다.