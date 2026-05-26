충격! 이강인, '역대급' 이적 주인공 된다…PSG, 아틀레티코와 LEE↔알바레스 트레이드 추진? "현실성 있는 시나리오"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 파리 생제르맹(PSG)이 이강인(25)을 트레이드 카드로 활용할 수 있다는 주장이 제기됐다.

PSG 소식을 전하는 프랑스 매체 '파리팬스'는 26일(이하 한국시간) "훌리안 알바레스(26·아틀레티코 마드리드)의 PSG 이적 가능성이 최근 다시 수면 위로 떠올랐다. 반면 아틀레티코는 이강인과 곤살루 하무스(25·PSG)에게 관심을 보이고 있다"며 "이에 따라 트레이드 가능성 역시 거론되고 있는 상황"이라고 보도했다.

매체는 "루이스 엔리케 PSG 감독은 여전히 알바레스를 높이 평가하고 있으며 이강인과 하무스는 아틀레티코의 매우 유력한 영입 후보로 언급되고 있다. 아직 두 팀의 트레이드설이 구체화된 것은 아니지만 충분히 현실성 있는 시나리오로 여겨진다. 알바레스는 PSG와, 이강인과 하무스는 아틀레티코와 계속해서 연결되고 있기 때문"이라고 설명했다.

이강인의 이적설이 끊이지 않는다. 이강인은 2023년 여름 RCD 마요르카에서 PSG로 이적한 뒤 매 시즌 1순위 교체 자원으로 활약했을 뿐 확실한 주전으로 자리 잡지 못했다. 특히 가장 중요한 대회라고 할 수 있는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서는 지난 시즌을 포함해 26경기 연속 명단에서 제외됐다.

지금으로서 가장 유력한 행선지는 아틀레티코다. 복수의 현지 매체에 따르면 아틀레티코는 올여름 올랜도 시티 SC 이적이 확정된 앙투안 그리즈만의 대체자로 이강인을 낙점했고, 마테우 알레마니 스포츠 디렉터가 직접 영입을 추진하고 있다. 5천만 유로(약 877억 원)에 달하는 PSG의 요구 이적료를 지불할 의향이 있는 것으로 알려졌다.

PSG가 알바레스에게 관심을 보이기 시작하면서 트레이드 가능성도 고개를 들고 있다. 다만 아틀레티코가 알바레스의 가격표로 1억 5천만 유로(약 2천 630억 원)를 책정한 만큼 PSG로서는 이강인과 하무스를 내주는 데 그치지 않고 추가 이적료까지 부담해야 할 전망이다.

일각에서는 이강인의 아틀레티코 이적이 확정됐다는 주장을 내놓기도 했다. 프랑스 매체 '미디어풋'은 지난달 4일 "이강인의 아틀레티코 이적이 확정됐다"는 헤드라인을 내걸고 "그는 양면적인 상황에 놓여 있다. 유럽 최고의 팀인 PSG에 잔류해 주전 경쟁을 이어갈지, 출전 시간을 보장받기 위해 다른 팀으로 이적할지 고민하고 있다. 어찌 되든 아틀레티코의 관심은 확실한 사실"이라고 밝혔다.