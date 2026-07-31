충격 '오피셜' 공식 발표! UEFA, '세계인의 축제' 월드컵 보이콧 선언…"민간 투자자에 지분 매각 시 FIFA 주관 대회 불참"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 유럽축구연맹(UEFA)이 국제축구연맹(FIFA)의 월드컵 민간 투자 유치 계획에 강하게 반발했다.

UEFA는 31일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "우리는 월드컵과 기타 주관 대회의 지분을 민간 투자자에게 이전하고자 하는 FIFA의 계획을 만장일치로 거부한다"며 "FIFA 월드컵은 투자 상품이 아니다. 여러 세대에 걸쳐 만들어진 축구의 가장 위대한 유산 중 하나다. 그 어떤 부분도 민간 투자자에게 넘겨져서는 안 된다"고 성명을 발표했다.

앞서 FIFA는 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 설립 계획을 발표했다. FIFA는 월드컵 등 주관 대회의 운영 권한을 해당 법인으로 이전한 뒤 30%에 달하는 지분을 민간 투자자에게 개방하고자 한다. 영국 매체 '파이낸셜 타임스'의 보도에 따르면 지분의 가격은 200억 달러(약 28조 6천억 원)로, 미국 투자 회사 '스라이브 이터널'이 민간 투자 그룹을 이끌 것으로 예상되고 있다.

다만 스라이브 이터널이 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위이자 측근인 재러드 쿠슈너의 동생 조슈아 쿠슈너가 운영하는 기업이라는 사실이 알려지면서 논란이 더 커지고 있다.

UEFA는 "축구계에 중대한 영향을 미칠 제안이 실질적인 협의 없이 비밀리에 추진됐다"며 "민간 투자자가 FIFA 주관 대회의 지분을 보유하는 순간 축구는 영원히 달라진다. 모든 판단이 축구가 아닌 투자자의 이익에 따라 이뤄질 것"이라고 밝혔다.

이어 해당 계획이 철회되지 않을 경우 FIFA가 주관하는 모든 대회에 불참하겠다는 입장을 전했다. UEFA는 "해당 계획이 완전히 철회되고, 앞으로도 민간 투자자에게 지분을 넘기지 않겠다는 법적 보장이 이뤄지지 않는 이상 UEFA 회원국은 어떠한 FIFA 주관 대회에도 참가하지 않을 것"이라고 못 박았다.

마지막으로 "월드컵은 축구의 유산이며, 이는 앞으로도 변하지 않을 것이다. 유럽이 목소리를 낼 수 있는 한 월드컵은 결코 매각 대상이 되지 않을 것"이라고 강조했다. 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 역시 같은 날 성명을 내놓고 FIFA의 FFE 설립 계획에 반대한다는 뜻을 분명히 했다. 해당 계획이 성사되기 위해서는 FIFA 211개 회원국 과반의 찬성이 필요하다. UEFA와 CONCACAF 회원국은 각각 55개국과 41개국으로, FIFA 전체 회원국의 약 45%를 차지한다.