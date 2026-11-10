충격 ‘오피셜’ 공식발표, 커리어 첫 발롱도르 수상한 케인 없다…‘메시·음바페·야말 등 선정’ FIFPro 월드 베스트11 공개

2005년 창설한 이래 전 세계 선수들이 직접 투표를 통해 뽑는 국제축구선수협회(FIFPro) 월드 베스트11이 발표됐다. ‘축구의 신’ 리오넬 메시(인터 마이애미)가 이름을 올린 반면 세계 축구 최고 권위를 자랑하면서, 선수 개인이 받을 수 있는 가장 영예로운 개인상인 발롱도르를 수상한 해리 케인(바이에른 뮌헨)은 제외됐다.

FIFPro는 10일(한국시간) 전 세계 73개국 2만 명에 가까운 선수 투표로 선정된 월드 베스트11을 발표했다. 올해는 지난해 8월 4일부터 올해 7월 19일까지 최소 30경기 이상 공식경기에 출전한 선수들이 투표 대상이 됐으며, FIFPro는 앞서 지난달 3일 최종 후보 26인을 공개한 후 투표를 진행했다.

투표권이 주어진 선수들은 최종 후보 26인 가운데 골키퍼, 수비수, 미드필더, 공격수 등 포지션별로 가장 뛰어난 활약을 펼쳤다고 생각하는 선수 3명을 선정했고, 이후 포지션별로 가장 많은 득표를 얻은 골키퍼 1명, 수비수 3명, 미드필더 3명, 공격수 3명과 나머지 필드 플레이어 중 가장 많은 득표를 얻은 선수 1명으로 월드 베스트11이 꾸려졌다.

포메이션은 3-3-4 대형이 바탕이 됐다. 공격진은 메시를 필두로 엘링 홀란(맨체스터 시티), 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나)이 뽑혔다. 미드필더는 주드 벨링엄(레알 마드리드), 로드리(바르셀로나), 비티냐(파리 생제르맹·PSG)가 이름을 올렸다. 수비진은 누누 멘데스와 아슈라프 하키미(이상 PSG), 파우 쿠바르시(바르셀로나)가, 골키퍼는 다비드 라야(아스널)가 각각 선정됐다. 로드리의 경우 현재 소속팀이 바르셀로나지만 이번 투표 선정은 맨체스터 시티 시절 활약이 바탕이 됐다.

소속팀 기준으로는 2년 연속 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승에 성공한 PSG가 3명으로 가장 많았다. 이어 레알 마드리드와 바르셀로나, 맨체스터 시티가 2명씩 배출했고, 인터 마이애미와 아스널에서 1명씩 나왔다. 국적별로는 스페인이 4명으로 가장 많았고, 포르투갈이 2명으로 그 뒤를 이었다. 아르헨티나와 프랑스, 노르웨이, 잉글랜드, 모로코에서 1명씩 뽑혔다.

FIFPro는 “2023년 이후 처음으로 월드 베스트11에 복귀한 메시는 지금까지 통산 18회 선정되면서 신기록을 세웠다. 2007년 처음 월드 베스트11 발탁된 그는 여러 세대의 선수들로부터 존경을 받아왔다”며 “지난해 이름을 올렸던 야말은 20세가 되기 전에 월드 베스트11에 2회 선정된 최초의 선수가 되었다. 야말은 2026 북중미 월드컵에서 함께 우승한 라야, 쿠바르시, 로드리와 함께 스페인 국적 선수의 월드 베스트11 선정 횟수 기록을 53회로 늘렸다”고 설명했다.

다만 커리어 처음으로 발롱도르를 수상한 케인이 월드 베스트11에 뽑히지 않아 팬들은 이해할 수 없다는 반응이 주를 이루고 있다. 전문가들도 월드 베스트11이 창설된 이래 같은 해 발롱도르 수상자가 선정되지 않은 건 이번이 처음인 터라 당황해하고 있다. 투표 결과에 따르면 케인은 27.6%의 득표율을 얻어 5위에 올랐다. 4위 홀란(28.4%)과 불과 0.8% 차다.