충격 또 충격! '아시아 1위' 일본, 한국 축구 저격…"우리는 세계적 명성 떨치는데, 너희는 아냐"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이웃나라 일본에서 대한민국 국가대표팀의 추락을 조명했다.

일본 매체 '풋볼 채널'은 8일(한국시간) 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵 대비 전력이 후퇴한 5개 팀을 꼽으며 그 원인을 분석했다.

카메룬, 사우디아라비아, 브라질에 이어 네 번째로 한국을 언급한 매체는 "일본의 숙적 한국은 2022 월드컵에서 16강에 진출했지만 브라질에 패하며 탈락했다. 그 후 4년 동안 일본과 희비가 극명히 엇갈렸다. 계기는 위르겐 클린스만 전 감독의 부임이었다. 그는 부임 후 5경기에서 승리하지 못하며 불안한 출발을 보였다"고 설명했다.

이어 "클린스만은 한국에 기반을 두지 않았고, K리그 조사에도 적극적으로 임하지 않았다. 결국 2023 아시아축구연맹(AFC) 카타르 아시안컵 준결승전에서 요르단에 (0-2로) 패한 뒤 경질됐다. 요르단전 전에는 이강인(파리 생제르맹)과 손흥민(로스앤젤레스 FC)이 충돌하며 내부에서 갈등이 발생했다"고 밝혔다.

그러면서 "한국은 황선홍 대전하나시티즌 감독이 임시 사령탑을 지냈고, 2024년 7월 홍명보 감독 체제로 새롭게 출발했다. 이후 11회 연속 FIFA 월드컵 진출에 성공했지만 내용은 좋지 않았다. 한국은 지난해 10월 브라질에 0-5, 지난달 코트디부아르에 0-4로 참패하며 세계적으로 명성을 얻고 있는 일본과 대조적인 모습을 보였다"고 덧붙였다.

다만 일본의 우려와 달리 홍명보 감독은 2024년 여름 대표팀 부임 후 2026 FIFA 북중미 월드컵을 향한 로드맵을 착실히 그려가고 있다. 인선 과정에서 잡음이 발생하기는 했지만 2026 월드컵 아시아 3차 예선을 무패(10경기 6승 4무)로 통과하며 가능성을 확인했고, 본선 진출과 조 편성이 확정된 뒤에는 멕시코 특유의 고지대와 고온다습한 환경에 적응하기 위한 대비책을 계속해서 마련하고 있다.

백스리 포메이션의 완성도는 아직 2% 부족하다는 평가다. 홍명보 감독은 지난해 9월을 기점으로 대표팀에 백스리를 이식했는데, 이후 8경기에서 4승 1무 3패를 거뒀다. 반면 일본은 최근 브라질(3-2 승리), 잉글랜드(1-0 승리) 등을 내리 꺾으며 2026 월드컵의 강력한 우승 후보 중 하나로 거론되고 있다. 2026 월드컵이 2개월 앞으로 다가온 가운데 홍명보호가 세간의 비판을 딛고 반등의 기틀을 마련할 수 있을지 지켜볼 일이다.