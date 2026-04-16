충격 또 충격! 마치 기다렸다는 듯…맨유, '4경기 1승' 캐릭 쫓아내고 새 감독 선임한다 "경험 풍부한 인물 원해"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드가 올 시즌을 끝으로 마이클 캐릭(44) 임시 감독과 동행을 마무리할 전망이다.

스페인 매체 '피차헤스'는 16일(이하 한국시간) "캐릭은 맨유 지휘봉을 잡은 뒤 가장 어려운 시기를 보내고 있다. 리즈 유나이티드전(1-2 패) 패배로 구단에는 비상등이 켜졌고, 그의 거취를 둘러싼 의구심이 제기되고 있다"며 "맨유 운영진은 캐릭이 장기적으로 팀을 이끌 능력이 있는지 심각히 의심하기 시작했다. 프리미어리그(PL)에서는 실수의 여지가 없고 맨유는 즉각적인 해답을 필요로 하고 있다"고 보도했다.

맨유는 14일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 리즈와 2025/26 PL 32라운드 홈 경기에서 1-2로 패했다. 전반 5분과 29분 노아 오카포에게 멀티골을 내준 맨유는 후반 24분 카세미루의 득점으로 추격의 불씨를 지폈으나 끝내 동점골에 실패하며 무릎을 꿇었다. 맨유가 안방에서 '라이벌' 리즈에 패한 것은 1981년 이후 45년 만이다.

지난 1월 성적 부진을 이유로 후벵 아모링 전 감독을 경질한 맨유는 소방수로 캐릭을 투입했고, 이후 7경기 무패 행진(6승 1무)을 내달리며 반등에 성공했다. 그러나 최근 들어 급격히 흔들리는 모습을 보였고, 4경기에서 단 1승(1무 2패)을 거두는 데 그쳤다.

캐릭의 정식 사령탑 부임설 역시 쏙 들어간 모양새다. 매체는 "맨유는 캐릭의 잠재적인 후임자 물색을 본격화했다"며 "맨유 운영진은 팀이 최고 수준에 경쟁하기 위해 더 경험이 풍부한 인물이 필요하다고 판단하고 있다. 캐릭이 정식 사령탑으로 부임할 가능성이 사라진 것은 아니나 부정적인 결과가 나올 때마다 그의 입지는 약화되고 있다"고 설명했다.

다만 맨유는 매체의 주장과 달리 정식 사령탑 선임을 크게 서두르지 않는 것으로 알려졌다. 미국 매체 '디 애슬레틱'의 데이비드 온스테인 기자는 같은 날 "캐릭 부임 당시 맨유가 내건 목표는 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출이다. 실제로 UCL 진출에 성공한다면 이는 그의 평가에 긍정적인 요소가 될 것"이라며 "지금으로서는 캐릭이 정식 사령탑 경쟁에서 가장 앞서 있으나 아직 결정이 내려진 것은 아니"라고 밝혔다.

복수의 현지 매체에 따르면 캐릭 외에도 토마스 투헬 잉글랜드 국가대표팀 감독, 카를로 안첼로티 브라질 감독, 안도니 이라올라 본머스 감독, 마르코 실바 풀럼 감독, 올리버 글라스너 크리스털 팰리스 감독, 루이스 엔리케 파리 생제르맹(PSG) 감독 등이 맨유와 연결되고 있다. 이 중 이라올라와 글라스너는 이번 시즌을 마지막으로 팀을 떠나는 것이 확정돼 선임 시 별도 위약금이 발생하지 않는다.