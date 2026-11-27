[골닷컴] 배웅기 기자 = 알렉산데르 쇠를로트(30)가 올해 더는 경기에 나설 수 없을 것이라는 전망이 나왔다. 공격진에서 함께 호흡을 맞추는 이강인(25·이상 아틀레티코 마드리드)에게도 달갑지 않은 소식이다.

아틀레티코는 27일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "쇠를로트가 비킹 FK전(2-0 승리)에서 오른쪽 다리 근육 부상을 입었다"며 "쇠를로트는 물리치료와 재활을 병행할 예정이며, 복귀 시점은 회복 경과에 따라 결정될 것"이라고 발표했다.

앞서 쇠를로트는 지난 26일 노르웨이 스타방에르의 뤼세 아레나에서 열린 비킹과 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 원정 경기(2-0 승리)에 선발 출전해 선제골이자 결승골을 터뜨렸다. 올 시즌 이어지던 침묵을 깨고 마침내 마수걸이 득점을 신고했다.

그러나 기쁨은 오래가지 못했다. 쇠를로트는 후반 26분 근육에 과부하가 발생한 데다 골대에 충돌하기까지 하며 충격을 입었고, 결국 절뚝이며 교체됐다. 스페인 매체 '디아리오 아스'의 27일 보도에 따르면 당시 그는 마르코스 요렌테의 패스를 밀어 넣고자 몸을 날리다 골대에 강하게 부딪혔다. 교체된 뒤 벤치에서 치료받는 모습이 포착되기도 했다.

이튿날 훈련장에 모습을 드러낸 쇠를로트는 겉보기에 큰 이상 없이 회복 훈련을 소화했다. 몸 상태 역시 나쁘지 않았지만, 아틀레티코는 부상 예방 차원에서 자기공명영상(MRI) 검사를 받도록 조치했다. 결국 정밀 검사에서 오른쪽 다리 근육 부상이 확인되면서 전력 이탈이 불가피해졌다.

이로써 쇠를로트는 올해 남은 일정을 사실상 모두 건너뛰게 됐다. 매체는 "쇠를로트는 비킹전에서 천국과 지옥을 오갔다. 자신의 가치를 증명할 귀중한 첫 득점을 올린 직후 뼈아픈 부상을 당했다"며 "이번 부상으로 그는 당분간 경기에 나설 수 없게 됐다. 내년 1월에야 복귀할 전망"이라고 내다봤다.

디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 최근 아데몰라 루크먼을 부상으로 잃은 데 이어 쇠를로트까지 전력에서 이탈하면서 공격수 운용에 큰 고민을 안게 됐다. 오는 29일 엘체를 시작으로 바르셀로나, 레알 베티스 발롬피에, PSV 에인트호번, 발렌시아, RC 셀타 데 비고를 차례로 만나는 가운데 조너선 데이비드, 훌리안 알바레스 등 기존 공격 자원의 어깨가 한층 무거워질 것으로 보인다.