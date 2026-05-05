‘충격’ 감독과 언쟁→관계 완전히 단절…더는 레알 마드리드서 못 뛰는 세바요스, 올여름 9년 동행 끝낸다

[골닷컴] 강동훈 기자 = 알바로 아르벨로아(43) 감독과 관계가 완전히 단절되면서 기회를 받지 못하고 있는 다니 세바요스(29·이상 스페인)가 올여름 레알 마드리드를 떠날 예정이다. 세바요스는 이미 이적을 결심, 차기 행선지를 모색하고 있다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 2일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “세바요스는 아르벨로아 감독과 관계가 완전히 단절되어 레알 마드리드에서 더 이상 뛰지 못할 것”이라고 전했다.

로마노 기자에 따르면 아르벨로아 감독은 남은 시즌 세바요스를 기용할 의사가 없어 소집하지 않을 계획이다. 아르벨로아 감독이 급작스레 마음을 바꾸지 않는 이상 세바요스가 레알 마드리드 유니폼을 입고 뛰는 모습은 더는 볼 수 없게 됐다.

현지에선 아르벨로아 감독이 레알 마드리드 지휘봉을 잡은 초반 세바요스와 갈등을 빚은 이후로 관계가 급속도로 나빠졌고, 최근에는 감독실에서 미팅 도중 언쟁까지 벌이면서 둘의 관계가 완전히 끝났다고 보고 있다.

세바요스는 팀 훈련에는 참가하곤 있지만 그 외 모든 면에서 더 이상 레알 마드리드 선수 취급을 받지 못하고 있다. 이런 그는 올여름 떠나기로 마음을 굳혔다. 레알 마드리드도 세바요스와 아르벨로아 감독 간의 불화를 인지한 가운데 세바요스의 이적을 막지 않을 계획이다.

정규적인 출전 시간을 보장받길 원하는 세바요스는 현재 복수 구단의 관심을 받고 있다. 레알 베티스, 아약스, 올림피크 드 마르세유 등과 연결되고 있다. 이 가운데서 그의 친정팀인 레알 베티스가 차기 행선지로 가장 유력하게 점쳐지고 있다.

세바요스는 2014년 레알 베티스에서 프로에 데뷔한 후 2017년 레알 마드리드에 입단했다. 다만 험난한 주전 경쟁에서 살아남지 못한 그는 2019년 아스널에서 2년간 임대 생활을 하다가 다시 에스타디오 산티아고 베르나베우(레알 마드리드 홈구장)로 돌아왔다.

레알 마드리드 유니폼을 입고 통산 214경기 동안 7골·16도움을 기록한 세바요스는 이 기간 스페인 라리가 2회, 코파 델 레이(스페인 국왕컵) 1회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 3회, 국제축구연맹(FIFA) 인터컨티넨탈컵 4회 등 수많은 우승을 경험했다.