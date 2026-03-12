'충격' 갈 데까지 간 토트넘, '4연패' 투도르 경질→션 다이치 선임 유력…"풍부한 PL 경험 높이 사, 강등 막을 적임자"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 토트넘 홋스퍼가 부임 후 4연패 수렁에 빠진 이고르 투도르(47) 임시 감독을 경질하고 션 다이치(54) 전 노팅엄 포레스트 감독을 선임하는 방안을 검토하고 있다.

영국 매체 '더 선'은 12일(이하 한국시간) "다이치가 토트넘의 유력한 차기 사령탑 후보로 거론되고 있다. 구단은 여전히 정식 사령탑을 선임하길 원하지 않으며 투도르가 떠날 경우 또 다른 임시 감독을 선임할 계획"이라고 보도했다.

토트넘은 프리미어리그(PL)에서 풍부한 경험을 쌓은 다이치가 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등을 막을 적임자라고 여긴다. 매체는 "다이치는 PL 경험, 선수 관리 능력, 팀을 강하게 만드는 역량 등을 지니고 있다. 다만 아직 투도르의 경질을 둘러싼 결정이 내려지지 않은 상황"이라고 밝혔다.

다이치는 과거 번리·에버턴 등을 이끌며 지도력을 인정받았고, 지난해 10월 성적 부진의 책임을 물어 경질된 엔지 포스테코글루의 뒤를 이어 노팅엄 포레스트에 부임했지만 불과 4개월 만에 경질됐다. 성적은 25경기 10승 5무 10패로 무난한 편이었으나 전술과 훈련 방식에서 일부 선수와 의견 차가 발생하며 결국 지휘봉을 내려놓았다.

토트넘은 11일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코 마드리드와 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 1차전 원정 경기에서 2-5로 완패했다. 축구 통계 매체 '옵타'에 따르면 토트넘의 6연패는 창단 이래 처음 있는 일이다.

이날 토트넘은 선발로 나선 안토닌 킨스키의 반복된 실수로 전반 15분 만에 3실점을 허용했고, 전반 17분 굴리엘모 비카리오와 교체됐다. 투도르는 경기 후 기자회견을 통해 "매우 드문 일이다. 15년 동안 감독을 해 왔지만 이런 일은 한 번도 없었다. 팀과 킨스키를 보호하기 위해 필요한 조치였다"고 설명했다.

그러면서 "킨스키는 미안해하고 있다. 팀도, 나도 그와 함께한다. 킨스키와 이야기를 나눴는데, 그는 상황을 이해하고 왜 교체됐는지 알고 있다. 킨스키는 아주 훌륭한 골키퍼다. 결코 한 선수만의 문제가 아니"라고 강조했다. 자신이 계속 토트넘 감독을 맡을 자격이 있는지 묻는 질문에는 "할 말이 없다"고 답했다.